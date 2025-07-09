https://ria.ru/20250709/zakon-2028153435.html

Вступление в силу закона о цифровых платформах могут перенести

Вступление в силу закона о цифровых платформах могут перенести - РИА Новости, 09.07.2025

Вступление в силу закона о цифровых платформах могут перенести

Вступление в силу закона о платформенной экономике может быть перенесено на более ранний срок, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:16:00+03:00

2025-07-09T15:16:00+03:00

2025-07-09T15:16:00+03:00

россия

максим решетников

вячеслав володин

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вступление в силу закона о платформенной экономике может быть перенесено на более ранний срок, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Госдума ранее в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. На подачу поправок к нему отводится пять дней. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что правительству нужно продолжить диалог с Госдумой по законопроекту, чтобы до второго чтения обсудить вопросы и получить поддержку. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. "Мы на комитете обсуждали, и я обещал, что мы еще раз внимательно посмотрим и постараемся сократить этот срок. Сейчас, вот сегодня-завтра такая проработка в правительстве идет. Мы постараемся предложить к второму чтению более оптимальные сроки", - сказал Решетников. Он также пояснил, что с точки зрения срока вступления в силу норм законопроекта потребуется большая проработка, в первую очередь, со стороны самих платформ, в том числе в части запуска процедуры досудебного обжалования. Как отмечал Решетников, представляя проект закона в Госдуме, законопроект упрощает для бизнеса отстаивание своих прав. Поскольку решать спорные вопросы с платформами можно будет не только через суд, но и в досудебном порядке - соответствующая специальная система станет обязательной для платформ. "Видим общественный запрос на более скорое вступление в силу регулирования. При подготовке второго и третьего чтения законопроекта вопрос будет проработан с экспертным сообществом и бизнесом", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.

https://ria.ru/20250709/prava-2028064590.html

https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026418580.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, максим решетников, вячеслав володин, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика