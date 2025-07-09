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Вступление в силу закона о цифровых платформах могут перенести - РИА Новости, 09.07.2025
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15:16 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zakon-2028153435.html
Вступление в силу закона о цифровых платформах могут перенести
Вступление в силу закона о цифровых платформах могут перенести - РИА Новости, 09.07.2025
Вступление в силу закона о цифровых платформах могут перенести
Вступление в силу закона о платформенной экономике может быть перенесено на более ранний срок, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:16:00+03:00
2025-07-09T15:16:00+03:00
россия
максим решетников
вячеслав володин
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вступление в силу закона о платформенной экономике может быть перенесено на более ранний срок, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Госдума ранее в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. На подачу поправок к нему отводится пять дней. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что правительству нужно продолжить диалог с Госдумой по законопроекту, чтобы до второго чтения обсудить вопросы и получить поддержку. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. "Мы на комитете обсуждали, и я обещал, что мы еще раз внимательно посмотрим и постараемся сократить этот срок. Сейчас, вот сегодня-завтра такая проработка в правительстве идет. Мы постараемся предложить к второму чтению более оптимальные сроки", - сказал Решетников. Он также пояснил, что с точки зрения срока вступления в силу норм законопроекта потребуется большая проработка, в первую очередь, со стороны самих платформ, в том числе в части запуска процедуры досудебного обжалования. Как отмечал Решетников, представляя проект закона в Госдуме, законопроект упрощает для бизнеса отстаивание своих прав. Поскольку решать спорные вопросы с платформами можно будет не только через суд, но и в досудебном порядке - соответствующая специальная система станет обязательной для платформ. "Видим общественный запрос на более скорое вступление в силу регулирования. При подготовке второго и третьего чтения законопроекта вопрос будет проработан с экспертным сообществом и бизнесом", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
https://ria.ru/20250709/prava-2028064590.html
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россия, максим решетников, вячеслав володин, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Максим Решетников, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Вступление в силу закона о цифровых платформах могут перенести

Решетников: срок вступления в силу закона о цифровых платформах могут сократить

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вступление в силу закона о платформенной экономике может быть перенесено на более ранний срок, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Госдума ранее в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. На подачу поправок к нему отводится пять дней. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что правительству нужно продолжить диалог с Госдумой по законопроекту, чтобы до второго чтения обсудить вопросы и получить поддержку. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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"Мы на комитете обсуждали, и я обещал, что мы еще раз внимательно посмотрим и постараемся сократить этот срок. Сейчас, вот сегодня-завтра такая проработка в правительстве идет. Мы постараемся предложить к второму чтению более оптимальные сроки", - сказал Решетников.
Он также пояснил, что с точки зрения срока вступления в силу норм законопроекта потребуется большая проработка, в первую очередь, со стороны самих платформ, в том числе в части запуска процедуры досудебного обжалования.
Как отмечал Решетников, представляя проект закона в Госдуме, законопроект упрощает для бизнеса отстаивание своих прав. Поскольку решать спорные вопросы с платформами можно будет не только через суд, но и в досудебном порядке - соответствующая специальная система станет обязательной для платформ.
"Видим общественный запрос на более скорое вступление в силу регулирования. При подготовке второго и третьего чтения законопроекта вопрос будет проработан с экспертным сообществом и бизнесом", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
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РоссияМаксим РешетниковВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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