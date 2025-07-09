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Мерц не задумывается о последствиях поставок ракет ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 09.07.2025
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12:59 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zakharova-2028112192.html
Мерц не задумывается о последствиях поставок ракет ВСУ, заявила Захарова
Мерц не задумывается о последствиях поставок ракет ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 09.07.2025
Мерц не задумывается о последствиях поставок ракет ВСУ, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму, но... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:59:00+03:00
2025-07-09T12:59:00+03:00
в мире
россия
германия
берлин (город)
мария захарова
фридрих мерц
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму, но Берлин не задумывается о том, что такие действия будут означать вступление ФРГ в конфликт с Россией. "Он (Мерц - ред.) пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет "Таурус"... Он подчеркнул, что если Берлин поставит "Таурус", то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими... За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении удара вглубь. В том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, Берлин, похоже, не задумывается, а стоило бы", - сказала она в ходе брифинга. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных, по словам Мерца, с США, Великобританией и Францией. Позже канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028107060.html
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в мире, россия, германия, берлин (город), мария захарова, фридрих мерц, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО
Мерц не задумывается о последствиях поставок ракет ВСУ, заявила Захарова

Захарова: Берлин не задумывается о последствиях поставок ракет Taurus ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму, но Берлин не задумывается о том, что такие действия будут означать вступление ФРГ в конфликт с Россией.
"Он (Мерц - ред.) пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет "Таурус"... Он подчеркнул, что если Берлин поставит "Таурус", то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими... За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении удара вглубь. В том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, Берлин, похоже, не задумывается, а стоило бы", - сказала она в ходе брифинга.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Захарова сравнила российское и западное видения Украины
Вчера, 11:46
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных, по словам Мерца, с США, Великобританией и Францией. Позже канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus
4 июля, 21:06
 
В миреРоссияГерманияБерлин (город)Мария ЗахароваФридрих МерцВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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