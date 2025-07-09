Мерц не задумывается о последствиях поставок ракет ВСУ, заявила Захарова
Захарова: Берлин не задумывается о последствиях поставок ракет Taurus ВСУ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается оправдать поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму, но Берлин не задумывается о том, что такие действия будут означать вступление ФРГ в конфликт с Россией.
"Он (Мерц - ред.) пытается оправдать неизбежность, как он формулирует, поставки киевскому режиму крылатых ракет "Таурус"... Он подчеркнул, что если Берлин поставит "Таурус", то это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими... За всей этой словесной пеленой скрывается плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении удара вглубь. В том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, Берлин, похоже, не задумывается, а стоило бы", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных, по словам Мерца, с США, Великобританией и Францией. Позже канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.