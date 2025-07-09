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Организатору экстремального забега в Хибинах предъявили обвинение - РИА Новости, 09.07.2025
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14:16 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/zabeg-2028139362.html
Организатору экстремального забега в Хибинах предъявили обвинение
Организатору экстремального забега в Хибинах предъявили обвинение - РИА Новости, 09.07.2025
Организатору экстремального забега в Хибинах предъявили обвинение
Следователи в Мурманской области предъявили обвинение директору коммерческой организации, который организовал экстремальный трейл в Хибинах, где погибли два... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:16:00+03:00
2025-07-09T14:16:00+03:00
происшествия
россия
кировск
мурманская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Следователи в Мурманской области предъявили обвинение директору коммерческой организации, который организовал экстремальный трейл в Хибинах, где погибли два человека, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в региональном СУСК РФ. "Следователями регионального СУСК России предъявлено обвинение организатору спортивного мероприятия в Кировске, в ходе которого погибли два человека. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении. Обвинение предъявлено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, на фигуранта была возложена обязанность по обеспечению мер безопасности для участников массового спортивного мероприятия – трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске, в ходе которого погибли два человека. В воскресенье региональное СУСК РФ сообщило, что во время экстремального забега в Хибинских горах погибли участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу. Мероприятия гонки были отменены, все участники эвакуированы. Следователи возбудили уголовное дело. В МЧС отметили, что мероприятие было проведено вопреки предупреждениям спасателей о неблагоприятной погоде в дни проведения забега. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.
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происшествия, россия, кировск, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Кировск, Мурманская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Организатору экстремального забега в Хибинах предъявили обвинение

СК предъявил обвинение организатору экстремального забега в Хибинах

© Погода в Мурманске/TelegramОбстановка в Хибинах во время забега
Обстановка в Хибинах во время забега - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Погода в Мурманске/Telegram
Обстановка в Хибинах во время забега
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МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Следователи в Мурманской области предъявили обвинение директору коммерческой организации, который организовал экстремальный трейл в Хибинах, где погибли два человека, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в региональном СУСК РФ.
"Следователями регионального СУСК России предъявлено обвинение организатору спортивного мероприятия в Кировске, в ходе которого погибли два человека. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении.
Обвинение предъявлено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, на фигуранта была возложена обязанность по обеспечению мер безопасности для участников массового спортивного мероприятия – трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске, в ходе которого погибли два человека.
В воскресенье региональное СУСК РФ сообщило, что во время экстремального забега в Хибинских горах погибли участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу. Мероприятия гонки были отменены, все участники эвакуированы. Следователи возбудили уголовное дело. В МЧС отметили, что мероприятие было проведено вопреки предупреждениям спасателей о неблагоприятной погоде в дни проведения забега. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.
Обстановка в Хибинах во время забега - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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ПроисшествияРоссияКировскМурманская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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