https://ria.ru/20250709/zabeg-2028139362.html

Организатору экстремального забега в Хибинах предъявили обвинение

Организатору экстремального забега в Хибинах предъявили обвинение - РИА Новости, 09.07.2025

Организатору экстремального забега в Хибинах предъявили обвинение

Следователи в Мурманской области предъявили обвинение директору коммерческой организации, который организовал экстремальный трейл в Хибинах, где погибли два... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:16:00+03:00

2025-07-09T14:16:00+03:00

2025-07-09T14:16:00+03:00

происшествия

россия

кировск

мурманская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Следователи в Мурманской области предъявили обвинение директору коммерческой организации, который организовал экстремальный трейл в Хибинах, где погибли два человека, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в региональном СУСК РФ. "Следователями регионального СУСК России предъявлено обвинение организатору спортивного мероприятия в Кировске, в ходе которого погибли два человека. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении. Обвинение предъявлено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, на фигуранта была возложена обязанность по обеспечению мер безопасности для участников массового спортивного мероприятия – трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске, в ходе которого погибли два человека. В воскресенье региональное СУСК РФ сообщило, что во время экстремального забега в Хибинских горах погибли участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу. Мероприятия гонки были отменены, все участники эвакуированы. Следователи возбудили уголовное дело. В МЧС отметили, что мероприятие было проведено вопреки предупреждениям спасателей о неблагоприятной погоде в дни проведения забега. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

https://rsport.ria.ru/20250706/zabeg-2027552422.html

россия

кировск

мурманская область

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происшествия, россия, кировск, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)