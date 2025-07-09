ЮНЕСКО отказывается замечать беззаконие на Украине, заявила Захарова
Захарова: секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию по Украине
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию по ситуации на Украине, организация отошла от классических формулировок и должна заниматься другим.
"Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказывают замечать происходящее (на Украине - ред.) много лет беззаконие.... Подобные формулировки идут вразрез с принятой в комитете практикой не называть стороны и конкретной даты конфликта... Почему? Да потому, что другим занимается эта структура ЮНЕСКО", - подчеркнула она в ходе брифинга.
Захарова уточнила, что на сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО, который проходит в Париже, будет рассмотрено состояние и сохранность трех украинских объектов, включенных в 2023 году в перечень, которые находятся под угрозой, а именно: Софийский собор и связанные с ним монастырские строения Киева, Печерская лавра, ансамбль исторического центра Львова и исторический центр Одессы.
"Памятники основательницы Одессы Екатерине Великой, равно как и фельдмаршалу Суворову, были демонтированы бандеровским режимом. При этом ЮНЕСКО в очередной раз промолчало тогда, а сразу после этого варварства решила начать культурно сохранять исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать просто нельзя", - напомнила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, проекты решения по упомянутым объектам, которые опубликованы на официальном интернет-портале ЮНЕСКО, выдержаны в неприкрытом политизированном ключе, и к культуре, искусству и истории все это не имеет никакого отношения.
Захарова также иронично заметила, что клуб всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО превращается в клуб веселых и находчивых.