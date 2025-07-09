https://ria.ru/20250709/yunesko-2028130274.html

ЮНЕСКО отказывается замечать беззаконие на Украине, заявила Захарова

ЮНЕСКО отказывается замечать беззаконие на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 09.07.2025

ЮНЕСКО отказывается замечать беззаконие на Украине, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию по ситуации на Украине, организация отошла от... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:40:00+03:00

2025-07-09T13:40:00+03:00

2025-07-09T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию по ситуации на Украине, организация отошла от классических формулировок и должна заниматься другим. "Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказывают замечать происходящее (на Украине - ред.) много лет беззаконие.... Подобные формулировки идут вразрез с принятой в комитете практикой не называть стороны и конкретной даты конфликта... Почему? Да потому, что другим занимается эта структура ЮНЕСКО", - подчеркнула она в ходе брифинга. Захарова уточнила, что на сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО, который проходит в Париже, будет рассмотрено состояние и сохранность трех украинских объектов, включенных в 2023 году в перечень, которые находятся под угрозой, а именно: Софийский собор и связанные с ним монастырские строения Киева, Печерская лавра, ансамбль исторического центра Львова и исторический центр Одессы. "Памятники основательницы Одессы Екатерине Великой, равно как и фельдмаршалу Суворову, были демонтированы бандеровским режимом. При этом ЮНЕСКО в очередной раз промолчало тогда, а сразу после этого варварства решила начать культурно сохранять исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать просто нельзя", - напомнила официальный представитель МИД РФ. По ее словам, проекты решения по упомянутым объектам, которые опубликованы на официальном интернет-портале ЮНЕСКО, выдержаны в неприкрытом политизированном ключе, и к культуре, искусству и истории все это не имеет никакого отношения. Захарова также иронично заметила, что клуб всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО превращается в клуб веселых и находчивых.

https://ria.ru/20250709/zaharova-2028076643.html

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