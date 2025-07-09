https://ria.ru/20250709/yugra-2028225397.html

Сургутский район Югры получит грант в размере 26,5 млн рублей

Сургутский район Югры получит грант в размере 26,5 млн рублей - РИА Новости, 09.07.2025

Сургутский район Югры получит грант в размере 26,5 млн рублей

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил 26,5 миллионов рублей в качестве гранта за качество бюджетного процесса, сообщил глава... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:29:00+03:00

2025-07-09T20:29:00+03:00

2025-07-09T20:29:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил 26,5 миллионов рублей в качестве гранта за качество бюджетного процесса, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Югре назвали лучшие муниципалитеты по качеству бюджетного процесса в 2024 году. Победителей определил региональный департамент финансов. Сургутский район признан лучшим среди районов округа и получит порядка 26,5 миллионов рублей - средства будут направлены на развитие", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в рейтинге оценивались планирование и исполнение бюджета, долговая политика, а также открытость бюджетного процесса. Сургутский район получил высокие баллы благодаря отсутствию муниципальных заимствований и кредитов, а также лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2024 год. Помимо этого, отметил глава муниципалитета, был отмечен высокий уровень исполнения бюджета по доходам и расходам – выше 99,6%. Также район стал лидером среди муниципалитетов Югры по объему средств местного бюджета, направленных на реализацию инициативных проектов – всего более 73 миллионов рублей. В общей сложности, по словам Трубецкого, за последние три года участия в конкурсе Сургутский район смог дополнительно привлечь в свой бюджет порядка 111,5 миллиона рублей.

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ