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Сургутский район Югры получит грант в размере 26,5 млн рублей - РИА Новости, 09.07.2025
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:29 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/yugra-2028225397.html
Сургутский район Югры получит грант в размере 26,5 млн рублей
Сургутский район Югры получит грант в размере 26,5 млн рублей - РИА Новости, 09.07.2025
Сургутский район Югры получит грант в размере 26,5 млн рублей
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил 26,5 миллионов рублей в качестве гранта за качество бюджетного процесса, сообщил глава... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:29:00+03:00
2025-07-09T20:29:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил 26,5 миллионов рублей в качестве гранта за качество бюджетного процесса, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Югре назвали лучшие муниципалитеты по качеству бюджетного процесса в 2024 году. Победителей определил региональный департамент финансов. Сургутский район признан лучшим среди районов округа и получит порядка 26,5 миллионов рублей - средства будут направлены на развитие", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в рейтинге оценивались планирование и исполнение бюджета, долговая политика, а также открытость бюджетного процесса. Сургутский район получил высокие баллы благодаря отсутствию муниципальных заимствований и кредитов, а также лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2024 год. Помимо этого, отметил глава муниципалитета, был отмечен высокий уровень исполнения бюджета по доходам и расходам – выше 99,6%. Также район стал лидером среди муниципалитетов Югры по объему средств местного бюджета, направленных на реализацию инициативных проектов – всего более 73 миллионов рублей. В общей сложности, по словам Трубецкого, за последние три года участия в конкурсе Сургутский район смог дополнительно привлечь в свой бюджет порядка 111,5 миллиона рублей.
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экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Сургутский район Югры получит грант в размере 26,5 млн рублей

Трубецкой: Сургутский район получит 26,5 млн руб за качество бюджетного процесса

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкВиды города Сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил 26,5 миллионов рублей в качестве гранта за качество бюджетного процесса, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«
"В Югре назвали лучшие муниципалитеты по качеству бюджетного процесса в 2024 году. Победителей определил региональный департамент финансов. Сургутский район признан лучшим среди районов округа и получит порядка 26,5 миллионов рублей - средства будут направлены на развитие", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в рейтинге оценивались планирование и исполнение бюджета, долговая политика, а также открытость бюджетного процесса. Сургутский район получил высокие баллы благодаря отсутствию муниципальных заимствований и кредитов, а также лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2024 год. Помимо этого, отметил глава муниципалитета, был отмечен высокий уровень исполнения бюджета по доходам и расходам – выше 99,6%. Также район стал лидером среди муниципалитетов Югры по объему средств местного бюджета, направленных на реализацию инициативных проектов – всего более 73 миллионов рублей.
В общей сложности, по словам Трубецкого, за последние три года участия в конкурсе Сургутский район смог дополнительно привлечь в свой бюджет порядка 111,5 миллиона рублей.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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