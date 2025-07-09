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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 09.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 205 военнослужащих, два танка и бронемашину в зоне ответственности российской группировки "Восток", сообщили в Минобороны РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:11:00+03:00
2025-07-09T12:11:00+03:00
2025-07-09T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 205 военнослужащих, два танка и бронемашину в зоне ответственности российской группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка Донецкой Народной Республики, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области."ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Востока" за сутки