https://ria.ru/20250709/vologda-2028195047.html

Заварин: народосберегающие инициативы в Вологодской области приносят эффект

Заварин: народосберегающие инициативы в Вологодской области приносят эффект - РИА Новости, 09.07.2025

Заварин: народосберегающие инициативы в Вологодской области приносят эффект

Благодаря комплексу мер, направленных на поддержку семей, повышение качества медицины и профилактику вредных зависимостей, удалось достичь ощутимых результатов... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:48:00+03:00

2025-07-09T17:48:00+03:00

2025-07-09T17:48:00+03:00

вологодская область

вологодская область

россия

георгий филимонов

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Благодаря комплексу мер, направленных на поддержку семей, повышение качества медицины и профилактику вредных зависимостей, удалось достичь ощутимых результатов в сфере народосбережения Вологодской области, сообщил и. о. председателя регионального Законодательного собрания Роман Заварин. Он добавил, что за пять месяцев в целом по области снизилась смертность с 14,5 до 13,3 промилле. А просчитываемый эффект — +12,7 тысячи человек. На сессии облпарламента заслушали доклад заместителя министра здравоохранения области Артура Айсулова о ключевых направлениях и первых результатах работы в данной сфере. Эта работа ведется в рамках инициатив губернатора области Георгия Филимонова и его проекта "Семья – оплот Русского Севера". Среди основных направлений он указал поддержку репродуктивного здоровья. В 2025 году по программе ОМС запланировано более 700 процедур ЭКО. Кроме того, область помогает при подготовке — предусмотрена бесплатная репродуктивная диспансеризация, генетические и гормональные исследования. Для снижения младенческой и материнской смертности в регионе разработан ряд направлений, который включает обязательную госпитализацию в перинатальный центр с 35 недели беременности, закупка современного оборудования, внедрение телемедицины, разработаны критерии и алгоритмы ведения женщин в положении с риском угрозы прерывания беременности. "Благодаря этим мерам с января по июнь текущего года удалось снизить младенческую смертность по сравнению с аналогичным периодом 2024 года больше, чем в два раза — с семи до трех промилле, а также избежать случаев гибели матерей. При этом показатель рождаемости вырос с 2,97 до 3,16 промилле", — написал Заварин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Помимо этого, по инициативе губернатора в регионе реализуются новые меры поддержки семей: выплаты за рождение детей, на улучшение жилищных условий, учебу, помощь многодетным семьям, развитие инфраструктуры для семейного благополучия и другие. Также новые правила по ограничению продажи алкоголя дали результат: снизилось количество преступлений и отравлений, связанных с алкоголем. С момента вступления в силу новых норм не зафиксировано ни одной смерти от суррогатного спиртного. Потребление алкоголя снизилось с 11,6 литра до 9,78 литра на человека. А доля граждан, ведущих здоровый образ жизни выросло с 7,7% до 17,2%, регулярно занимающихся спортом или физкультурой – с 57,2% до 63,5%. Информация о достигнутых результатах направлена во все законодательные органы субъектов России. Более того, ведется борьба с вейпами, активно закрываются точки незаконной торговли. "Вопрос требует жесткого контроля: мы выступаем за передачу полномочий субъектам России по регулированию мест продажи никотиносодержащей продукции. Инициатива Вологодской области уже рассматривается в Государственной Думе — призываем регионы поддержать ее", — отметил Заварин. Последним и. о. председателя ЗСО указал развитие медицины в регионе. Улучшается материально-техническая база больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Развиваются телемедицинские консультации, особенно в отдаленных территориях. В этом году откроются 18 новых модульных ФАПов. Реализуются меры поддержки медицинских работников (социальные выплаты, предоставление земельных участков, компенсация расходов за найм жилья, стоимости обучения).

https://ria.ru/20250707/zavarin-2027776767.html

https://ria.ru/20250707/vologda-2027730847.html

https://ria.ru/20250620/sotrudnichestvo-2024397551.html

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вологодская область, россия, георгий филимонов