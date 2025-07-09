https://ria.ru/20250709/voennye-2028145132.html

Четверо украинских военных получили приговор за вторжение в Курскую область

Четверо украинских военных получили приговор за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 09.07.2025

Четверо украинских военных получили приговор за вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на срок от 15 до 17 лет четверых украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:43:00+03:00

2025-07-09T14:43:00+03:00

2025-07-09T14:43:00+03:00

происшествия

курская область

россия

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на срок от 15 до 17 лет четверых украинских военнослужащих, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых военнослужащих 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Максима Золотаренко, Богдана Дидока, Романа Жмуйдина и Алексея Бабенко. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что Бабенко, Золотаренко, Дидок и Жмуйдин в 2024 году в составе групп незаконно пересекли государственную границу и вторглись в Курскую область. Боевики следили за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали население, препятствовали его эвакуации. "Суд приговорил подсудимых к наказанию от 15 до 17 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250704/komandir-2027277065.html

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происшествия, курская область, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины