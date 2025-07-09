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Во Владивостоке начали проверку после падения ребенка с косогора - РИА Новости, 09.07.2025
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11:55 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/vladivostok-2028109153.html
Во Владивостоке начали проверку после падения ребенка с косогора
Во Владивостоке начали проверку после падения ребенка с косогора - РИА Новости, 09.07.2025
Во Владивостоке начали проверку после падения ребенка с косогора
Четырёхлетняя девочка госпитализирована с переломом и ушибами после падения с косогора возле детской площадки во Владивостоке, по факту проводится проверка,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:55:00+03:00
2025-07-09T11:55:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Четырёхлетняя девочка госпитализирована с переломом и ушибами после падения с косогора возле детской площадки во Владивостоке, по факту проводится проверка, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что маленькая девочка сорвалась в овраг рядом с детской площадкой на улице Нейбута во Владивостоке, получила множество ушибов и перелом. На фото в соцсетях видно, что практически сразу за тротуаром начинается довольно глубокий, заросший травой овраг, усыпанный камнями различных размеров. Со слов очевидцев утверждалось, что детская площадка давно находится в аварийном состоянии. "В ходе мониторинга... установлено, что 4-летняя девочка упала с обрыва, расположенного рядом с детской площадкой на улице Нейбута во Владивостоке. Ребёнок госпитализирован с переломом предплечья и ушибами", - говорится в сообщении. По факту проводится проверка, прокуратура оценит и действия ответственных за содержание территории, где произошел инцидент, уделив особое внимание соблюдению требований безопасности на детских площадках и прилегающих территориях, информирует надзорное ведомство. В прокуратуре региона РИА Новости уточнили, что ребёнок упал с небольшой высоты.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке начали проверку после падения ребенка с косогора

Во Владивостоке четырехлетнюю девочку госпитализировали после падения с косогора

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Четырёхлетняя девочка госпитализирована с переломом и ушибами после падения с косогора возле детской площадки во Владивостоке, по факту проводится проверка, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что маленькая девочка сорвалась в овраг рядом с детской площадкой на улице Нейбута во Владивостоке, получила множество ушибов и перелом. На фото в соцсетях видно, что практически сразу за тротуаром начинается довольно глубокий, заросший травой овраг, усыпанный камнями различных размеров. Со слов очевидцев утверждалось, что детская площадка давно находится в аварийном состоянии.
"В ходе мониторинга... установлено, что 4-летняя девочка упала с обрыва, расположенного рядом с детской площадкой на улице Нейбута во Владивостоке. Ребёнок госпитализирован с переломом предплечья и ушибами", - говорится в сообщении.
По факту проводится проверка, прокуратура оценит и действия ответственных за содержание территории, где произошел инцидент, уделив особое внимание соблюдению требований безопасности на детских площадках и прилегающих территориях, информирует надзорное ведомство.
В прокуратуре региона РИА Новости уточнили, что ребёнок упал с небольшой высоты.
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ПроисшествияВладивосток
 
 
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