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В УПЦ призвали Зеленского отменить указ о лишении гражданства митрополита - РИА Новости, 09.07.2025
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Религия
 
17:42 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/upts-2028194005.html
В УПЦ призвали Зеленского отменить указ о лишении гражданства митрополита
В УПЦ призвали Зеленского отменить указ о лишении гражданства митрополита - РИА Новости, 09.07.2025
В УПЦ призвали Зеленского отменить указ о лишении гражданства митрополита
Архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвали Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении украинского гражданства ее предстоятеля... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:42:00+03:00
2025-07-09T17:42:00+03:00
религия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвали Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении украинского гражданства ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского). Служба безопасности Украины 2 июля сообщила, что Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия за якобы наличие у него добровольно полученного в 2002 году гражданства РФ. Вслед за этим председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что митрополит Онуфрий будет обжаловать указ о лишении его украинского гражданства, добавив, что у главы канонической УПЦ нет паспортов, кроме украинского. "Мы, архиереи Украинской православной церкви, обращаемся к вам с искренним и одновременно тревожным словом в связи с решением о лишении гражданства Украины блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, патриота, гражданина, верного сына родной украинской земли… Мы просим вас... восстановить справедливость, которая будет не только проявлением силы государства, но и признаком вашей мудрости"", – приводит текст обращения Telegram-канал УПЦ. Решение о лишении гражданства митрополита Онуфрия отозвалось болью в сердцах миллионов верующих Украинской православной церкви, подчеркнули авторы обращения. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250705/mitropolit-2027393713.html
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украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В УПЦ призвали Зеленского отменить указ о лишении гражданства митрополита

УПЦ призвала Зеленского пересмотреть лишение гражданства митрополита Онуфрия

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвали Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении украинского гражданства ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).
Служба безопасности Украины 2 июля сообщила, что Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия за якобы наличие у него добровольно полученного в 2002 году гражданства РФ. Вслед за этим председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что митрополит Онуфрий будет обжаловать указ о лишении его украинского гражданства, добавив, что у главы канонической УПЦ нет паспортов, кроме украинского.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Адвокат рассказал, почему киевские власти не смогут депортировать главу УПЦ
5 июля, 17:37
"Мы, архиереи Украинской православной церкви, обращаемся к вам с искренним и одновременно тревожным словом в связи с решением о лишении гражданства Украины блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, патриота, гражданина, верного сына родной украинской земли… Мы просим вас... восстановить справедливость, которая будет не только проявлением силы государства, но и признаком вашей мудрости"", – приводит текст обращения Telegram-канал УПЦ.
Решение о лишении гражданства митрополита Онуфрия отозвалось болью в сердцах миллионов верующих Украинской православной церкви, подчеркнули авторы обращения.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В РПЦ прокомментировали лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства
2 июля, 23:06
 
РелигияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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