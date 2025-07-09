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"Будут критическими". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшие месяцы - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 09.07.2025 (обновлено: 12:35 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028091882.html
"Будут критическими". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшие месяцы
"Будут критическими". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшие месяцы - РИА Новости, 09.07.2025
"Будут критическими". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшие месяцы
Ближайшие месяцы могут оказаться тревожными и напряженными для Украины даже при поддержке со стороны Соединенных Штатов, передает телеканал CNN. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:56:00+03:00
2025-07-09T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
нато
дмитрий песков
сергей лавров
россия
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украина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ближайшие месяцы могут оказаться тревожными и напряженными для Украины даже при поддержке со стороны Соединенных Штатов, передает телеканал CNN."Киев столкнется с тем, что предстоящие месяцы будут непредсказуемыми и критическими, даже при возобновлении военной поддержки со стороны США", — говорится в материале.Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов со стороны США. Однако, во вторник портал Axios передал, что американский президент Дональд Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20250709/cnn-2028077123.html
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дональд трамп, нато, дмитрий песков, сергей лавров, россия, сша, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, НАТО, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Россия, США, Украина, В мире
"Будут критическими". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшие месяцы

CNN: ближайшие месяцы будут критическими для Украины даже при поддержке США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ближайшие месяцы могут оказаться тревожными и напряженными для Украины даже при поддержке со стороны Соединенных Штатов, передает телеканал CNN.
"Киев столкнется с тем, что предстоящие месяцы будут непредсказуемыми и критическими, даже при возобновлении военной поддержки со стороны США", — говорится в материале.
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CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа Путину и Си Цзиньпину
09:46
Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов со стороны США. Однако, во вторник портал Axios передал, что американский президент Дональд Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампНАТОДмитрий ПесковСергей ЛавровРоссияСШАУкраинаВ мире
 
 
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