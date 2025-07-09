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Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев

Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев - РИА Новости, 09.07.2025

Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев

Российские Вооруженные Силы в ночь на 9 июля провели массированную атаку по военным объектам Украины. В небе были "Кинжалы", МиГ-31К, "Искандеры", огромное... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:23:00+03:00

2025-07-09T16:23:00+03:00

2025-07-09T16:23:00+03:00

украина

россия

сергей лебедев

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ночь на 9 июля провели массированную атаку по военным объектам Украины. В небе были "Кинжалы", МиГ-31К, "Искандеры", огромное количество дронов, даже ВСУ заявили о беспрецедентной волне ударных БПЛА — по их данным, в небе над Украиной этой ночью было зафиксировано 728 дронов "Герань".Взрывы звучали практически по всей территории Украины. На этот раз основной удар пришелся по аэродромам, уничтожена база военной транспортной авиации ВСУ, мощный прилет был по заводу в Луцке.Россия начала активную зачистку тыловУже вечером 8 июля украинские блогеры готовились к худшему. Они заявляли, что ждут более 400 БПЛА, однако реальность оказалась намного жестче, в атаке учувствовало 728 "Гераней".Около 23:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу, после взлета МиГ-31К вся территории страны оказалась в зоне поражения российских гиперзвуковых ракет.О том, что Российские ВС нанесли один из самых мощных ударов, написал координатор подполья Сергей Лебедев."Минувшей ночью российские ВКС провели одну из самых массированных комбинированных атак с начала лета. Работали с умом, системно и по-настоящему масштабно. Никакой "раскачки" — сразу в десятки точек по всей стране, от Сум до Луцка. Причём били не наугад: каждый удар — по смыслу. По сути, карта прилётов говорит о замысле громче любых заявлений", — сообщил Лебедев.По мнению подпольщика: "Россия начала активную зачистку тылов… Цель — не просто разрушить, а перезапустить саму структуру войны. Били не только по объектам ПВО и логистике, но и по авиационной составляющей".Удар по основной базе военной транспортной авиации ВСУО том, что основной удар пришелся по инфраструктуре военных аэродромов, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", сообщило Министерство Обороны РФ."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — написали в ведомстве.Об успешном ударе по аэродрому Озерный в Житомирской области и прилегающей территории, где ВСУ накопило много иностранной техники, доставляемую грузовыми самолетами ИЛ-76 и "Геркулес", сообщил телеграмм-канал Condottiero. На этом же аэродроме была основная база военной транспортной авиации ВСУ."Герани и Калибры сегодня ночью полностью сожгли инфраструктуру аэродрома, склады с горючим и цеха пуска и наладки ракет западного производства", — написали в телеграмм-канале.Также канал сообщает об уничтоженных самолетах и технике: "предварительно самолеты и техника были уничтожены вместе с терминалами хранения техники, грузовыми тягачами".В результате возник мощный пожар площадью в 10 квадратных километров.Мощнейший удар по ЛуцкуОсобенно громко было в Луцке Волынской области, где ВС РФ сосредоточились на поражении предприятия "Мотор", на котором производят и ремонтируют авиационные и ракетные двигатели.В него прилетело несколько ракет, разрушив производственные цеха."Ракетный и БПЛА удар по Луцку был нанесен не только по территории завода "Мотор", но и по прилегающей территории бывшей 37 ракетной дивизии, где расположены склады, цеха сборки БПЛА и луцкий погранотряд", — написали в Condottiero.На месте ударов возник огромный пожар, а в цехах завода сильные разрушения.Особое внимание западным областям УкраиныПримечательно, что в этот раз много целей было в западных областях, на что обращает внимание координатор подполья Сергей Лебедев."Раньше удары по Западной Украине были скорее "раз в месяц для напоминания", то теперь это — полноценное направление. Работали по Львову, Волыни, Тернополю. Не просто по областным центрам — били по районам с военными складами, ЖД узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам, куда ещё в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов", — написал подпольщик в своем телеграмм-канале.Причем, по его мнению, удары по Луцку, Ровно, Львову носят знаковый характер."Били туда, куда раньше старались не лезть: мол, "глубина НАТО". Теперь, похоже, Кремль дал отмашку: нет больше "священных" территорий. Линия снабжения начинается не с Винницы — а с Польши. И теперь она под огнём", —сообщает Лебедев.Как видим, комбинированные атаки ВС России в последнее время наносят существенный урон ВСУ, приближая окончание СВО.

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украина, россия, сергей лебедев