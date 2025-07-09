Рейтинг@Mail.ru
Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/udary-2028169503.html
Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев
Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев - РИА Новости, 09.07.2025
Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев
Российские Вооруженные Силы в ночь на 9 июля провели массированную атаку по военным объектам Украины. В небе были "Кинжалы", МиГ-31К, "Искандеры", огромное... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:23:00+03:00
2025-07-09T16:23:00+03:00
украина
россия
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020828959_7:0:1500:840_1920x0_80_0_0_85d46c73afa35e1d1301d67d801a1b90.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ночь на 9 июля провели массированную атаку по военным объектам Украины. В небе были "Кинжалы", МиГ-31К, "Искандеры", огромное количество дронов, даже ВСУ заявили о беспрецедентной волне ударных БПЛА — по их данным, в небе над Украиной этой ночью было зафиксировано 728 дронов "Герань".Взрывы звучали практически по всей территории Украины. На этот раз основной удар пришелся по аэродромам, уничтожена база военной транспортной авиации ВСУ, мощный прилет был по заводу в Луцке.Россия начала активную зачистку тыловУже вечером 8 июля украинские блогеры готовились к худшему. Они заявляли, что ждут более 400 БПЛА, однако реальность оказалась намного жестче, в атаке учувствовало 728 "Гераней".Около 23:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу, после взлета МиГ-31К вся территории страны оказалась в зоне поражения российских гиперзвуковых ракет.О том, что Российские ВС нанесли один из самых мощных ударов, написал координатор подполья Сергей Лебедев."Минувшей ночью российские ВКС провели одну из самых массированных комбинированных атак с начала лета. Работали с умом, системно и по-настоящему масштабно. Никакой "раскачки" — сразу в десятки точек по всей стране, от Сум до Луцка. Причём били не наугад: каждый удар — по смыслу. По сути, карта прилётов говорит о замысле громче любых заявлений", — сообщил Лебедев.По мнению подпольщика: "Россия начала активную зачистку тылов… Цель — не просто разрушить, а перезапустить саму структуру войны. Били не только по объектам ПВО и логистике, но и по авиационной составляющей".Удар по основной базе военной транспортной авиации ВСУО том, что основной удар пришелся по инфраструктуре военных аэродромов, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", сообщило Министерство Обороны РФ."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — написали в ведомстве.Об успешном ударе по аэродрому Озерный в Житомирской области и прилегающей территории, где ВСУ накопило много иностранной техники, доставляемую грузовыми самолетами ИЛ-76 и "Геркулес", сообщил телеграмм-канал Condottiero. На этом же аэродроме была основная база военной транспортной авиации ВСУ."Герани и Калибры сегодня ночью полностью сожгли инфраструктуру аэродрома, склады с горючим и цеха пуска и наладки ракет западного производства", — написали в телеграмм-канале.Также канал сообщает об уничтоженных самолетах и технике: "предварительно самолеты и техника были уничтожены вместе с терминалами хранения техники, грузовыми тягачами".В результате возник мощный пожар площадью в 10 квадратных километров.Мощнейший удар по ЛуцкуОсобенно громко было в Луцке Волынской области, где ВС РФ сосредоточились на поражении предприятия "Мотор", на котором производят и ремонтируют авиационные и ракетные двигатели.В него прилетело несколько ракет, разрушив производственные цеха."Ракетный и БПЛА удар по Луцку был нанесен не только по территории завода "Мотор", но и по прилегающей территории бывшей 37 ракетной дивизии, где расположены склады, цеха сборки БПЛА и луцкий погранотряд", — написали в Condottiero.На месте ударов возник огромный пожар, а в цехах завода сильные разрушения.Особое внимание западным областям УкраиныПримечательно, что в этот раз много целей было в западных областях, на что обращает внимание координатор подполья Сергей Лебедев."Раньше удары по Западной Украине были скорее "раз в месяц для напоминания", то теперь это — полноценное направление. Работали по Львову, Волыни, Тернополю. Не просто по областным центрам — били по районам с военными складами, ЖД узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам, куда ещё в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов", — написал подпольщик в своем телеграмм-канале.Причем, по его мнению, удары по Луцку, Ровно, Львову носят знаковый характер."Били туда, куда раньше старались не лезть: мол, "глубина НАТО". Теперь, похоже, Кремль дал отмашку: нет больше "священных" территорий. Линия снабжения начинается не с Винницы — а с Польши. И теперь она под огнём", —сообщает Лебедев.Как видим, комбинированные атаки ВС России в последнее время наносят существенный урон ВСУ, приближая окончание СВО.
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020828959_286:0:1406:840_1920x0_80_0_0_3a30d5f7dacfba6cd925dda333145509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сергей лебедев
Украина, Россия, Сергей Лебедев

Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев

© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
Расчет ОТРК Искандер-М точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Минобороны России
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ночь на 9 июля провели массированную атаку по военным объектам Украины. В небе были "Кинжалы", МиГ-31К, "Искандеры", огромное количество дронов, даже ВСУ заявили о беспрецедентной волне ударных БПЛА — по их данным, в небе над Украиной этой ночью было зафиксировано 728 дронов "Герань".
Взрывы звучали практически по всей территории Украины. На этот раз основной удар пришелся по аэродромам, уничтожена база военной транспортной авиации ВСУ, мощный прилет был по заводу в Луцке.

Россия начала активную зачистку тылов

Уже вечером 8 июля украинские блогеры готовились к худшему. Они заявляли, что ждут более 400 БПЛА, однако реальность оказалась намного жестче, в атаке учувствовало 728 "Гераней".
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Около 23:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу, после взлета МиГ-31К вся территории страны оказалась в зоне поражения российских гиперзвуковых ракет.
О том, что Российские ВС нанесли один из самых мощных ударов, написал координатор подполья Сергей Лебедев.
"Минувшей ночью российские ВКС провели одну из самых массированных комбинированных атак с начала лета. Работали с умом, системно и по-настоящему масштабно. Никакой "раскачки" — сразу в десятки точек по всей стране, от Сум до Луцка. Причём били не наугад: каждый удар — по смыслу. По сути, карта прилётов говорит о замысле громче любых заявлений", — сообщил Лебедев.
© РИА НовостиСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости
Сергей Лебедев
По мнению подпольщика: "Россия начала активную зачистку тылов… Цель — не просто разрушить, а перезапустить саму структуру войны. Били не только по объектам ПВО и логистике, но и по авиационной составляющей".

Удар по основной базе военной транспортной авиации ВСУ

О том, что основной удар пришелся по инфраструктуре военных аэродромов, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", сообщило Министерство Обороны РФ.
© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — написали в ведомстве.
Об успешном ударе по аэродрому Озерный в Житомирской области и прилегающей территории, где ВСУ накопило много иностранной техники, доставляемую грузовыми самолетами ИЛ-76 и "Геркулес", сообщил телеграмм-канал Condottiero. На этом же аэродроме была основная база военной транспортной авиации ВСУ.
"Герани и Калибры сегодня ночью полностью сожгли инфраструктуру аэродрома, склады с горючим и цеха пуска и наладки ракет западного производства", — написали в телеграмм-канале.
© Министерство обороны РФУчебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Министерство обороны РФ
Также канал сообщает об уничтоженных самолетах и технике: "предварительно самолеты и техника были уничтожены вместе с терминалами хранения техники, грузовыми тягачами".
В результате возник мощный пожар площадью в 10 квадратных километров.
© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Yakiv Liashenko

Мощнейший удар по Луцку

Особенно громко было в Луцке Волынской области, где ВС РФ сосредоточились на поражении предприятия "Мотор", на котором производят и ремонтируют авиационные и ракетные двигатели.
В него прилетело несколько ракет, разрушив производственные цеха.
"Ракетный и БПЛА удар по Луцку был нанесен не только по территории завода "Мотор", но и по прилегающей территории бывшей 37 ракетной дивизии, где расположены склады, цеха сборки БПЛА и луцкий погранотряд", — написали в Condottiero.
© РИА Новости / Виталий АньковБеспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10"
На месте ударов возник огромный пожар, а в цехах завода сильные разрушения.

Особое внимание западным областям Украины

Примечательно, что в этот раз много целей было в западных областях, на что обращает внимание координатор подполья Сергей Лебедев.
"Раньше удары по Западной Украине были скорее "раз в месяц для напоминания", то теперь это — полноценное направление. Работали по Львову, Волыни, Тернополю. Не просто по областным центрам — били по районам с военными складами, ЖД узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам, куда ещё в мае-июне массово завозили натовскую технику и мобиков из свежих призывов", — написал подпольщик в своем телеграмм-канале.
© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
Расчет ОТРК Искандер-М точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Минобороны России
Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
Причем, по его мнению, удары по Луцку, Ровно, Львову носят знаковый характер.
"Били туда, куда раньше старались не лезть: мол, "глубина НАТО". Теперь, похоже, Кремль дал отмашку: нет больше "священных" территорий. Линия снабжения начинается не с Винницы — а с Польши. И теперь она под огнём", —сообщает Лебедев.
Как видим, комбинированные атаки ВС России в последнее время наносят существенный урон ВСУ, приближая окончание СВО.
 
УкраинаРоссияСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала