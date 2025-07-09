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Эрдоган достал ятаган. Турция готовится к большой войне

Эрдоган достал ятаган. Турция готовится к большой войне - РИА Новости, 09.07.2025

Эрдоган достал ятаган. Турция готовится к большой войне

Антикоррупционная кампания президента против лидеров оппозиции, возглавляющих крупнейшие города, продолжается. Весной за решетку отправили мэра Стамбула Экрема... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T08:00:00+03:00

2025-07-09T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Антикоррупционная кампания президента против лидеров оппозиции, возглавляющих крупнейшие города, продолжается. Весной за решетку отправили мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а спустя ровно 100 дней к нему присоединились градоначальники Аданы, Адыямана и Антальи Зейдан Каралар, Абдуррахман Тутдере и Мюхиттин Бечек. Кроме того, задержан бывший глава Измира Тунч Сойер. Что происходит в стране — в материале РИА Новости.Удар за ударомНовая волна арестов прокатилась 4 июля. Первым взяли Сойера. Кроме того, полицейские пришли за 130 его соратниками. Затем — Адана, Адыяман, Анталья. Возбуждены уголовные дела по статьям о получении взяток, участии в организованном преступном сообществе и отмывании денег, добытых преступным путем. Основным свидетелем обвинения выступил бизнесмен Азиз Ихсан Акташ, который, как утверждает следствие, руководил преступной сетью, но раскаялся в содеянном и теперь помогает восстановить справедливость.Все предполагаемые коррупционеры — из оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Судебное разбирательство предстоит и ее лидеру Озгюру Озелю. Так, 30 июня должно было состояться слушание по делу о махинациях с голосами на партийном съезде в 2023-м, на котором он и возглавил РНП. Однако в последний момент заседание перенесли на сентябрь. Если Озель проиграет, лидерство вернется к Кемалю Кылычдароглу, уступившему Эрдогану на выборах два года назад.В РНП убеждены, что все дело именно в выборах. По графику они лишь в 2028-м, но оппозиционеры считают, что Эрдоган хочет организовать досрочные, чтобы воспользоваться лазейкой в законе и опять баллотироваться. Это единственный для него вариант. А главный конкурент Имамоглу уже лишился права участвовать в президентской гонке, так как власти аннулировали его диплом о высшем образовании."Те, кто используют судебную систему как инструмент политической мести, заботятся не о правосудии, а о защите собственной власти. Мы никогда не подчинимся этим грязным махинациям, которые наносят удар по воле народа", — заявил зампред РНП Бурханеттин Булут.По его словам, Эрдорган боится оппозицию. "Если правительство — "первая партия", как он говорит, если она лидирует, почему совершает такую жестокость? Это показатель страха. Нам же бояться нечего. Потому что мы правы. Мы всегда были на стороне бедных. Наша борьба продолжится до тех пор, пока Экрем Имамоглу не станет президентом, пока мы не вернем наших мэров на их места", — заверил зампред РНП.В ответ Эрдоган напомнил о независимости судебной власти в Турции. По его мнению, оппозиционеры пытаются оправдать преступников.МИД Франции осудил задержания, Анкара обвинила Париж во вмешательстве во внутренние дела страны. "Турция обеспечивает право всех своих граждан на справедливый и беспристрастный суд в соответствии с принципом верховенства закона", — говорится в официальном сообщении.Враги государстваАнтикоррупционная кампания стартовала в октябре 2024 года. Тогда арестовали префекта одного из крупнейших районов Стамбула — Эсеньюрта, члена оппозиционной РНП Ахмета Озера. Правда, его обвинили не в казнокрадстве, а в терроризме. Озель тут же обозвал Эрдогана диктатором, за что ему выписали штраф в миллион лир (почти два миллиона рублей).В ноябре отстранили от должности мэров Мардина, Батмана и Халфети — городов, в которых преобладает курдское население. Уволенные были из Партии народного равенства и демократии, представляющей интересы курдов. Обвинили в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. В марте те же обвинения выдвинули Имамоглу, добавив коррупцию.Мэров Аданы, Адыямана и Антальи тоже могли бы связать с курдскими боевиками, но в мае подполье заявило о самороспуске. Команда Эрдогана несколько лет договаривалась об этом с лидером РПК Абдуллой Оджаланом.Системный кризисВедущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов считает, что Эрдоган пытается взять реванш за поражение на прошлогодних муниципальных выборах."Он все еще способен побеждать на национальном уровне, но на местах ему сложно. Видимо, президент решил, что, если обвинить оппозиционных лидеров в коррупции, рейтинг его Партии справедливости и развития поднимется. Однако уголовные дела составлены так, что вызвали сомнения у многих. Нетрудно было бы подготовиться гораздо качественнее, но Эрдоган, вероятно, столкнулся с кадровым голодом. Это свидетельствует о системном кризисе правящего режима. К тому же дело не в том, кто управляет городом, а в том, кто приносит населению больше пользы. Так, землетрясение 2023-го продемонстрировало, что оппозиция внимательнее относилась к строительству зданий, чем партия власти", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что Эрдоган действительно готовится к выборам, но еще не решил к каким."Видимо, у него есть два сценария. Первый — переизбраться на очередной президентский срок, но это возможно только на досрочных выборах. Второй — дотянуть до 2028-го и привести к власти преемника. В обоих случаях ему нужно предварительно максимально ослабить оппозицию, которая в последние годы постоянно усиливается", — указал политолог.И добавил: Эрдоган пытается убедить сограждан в безальтернативности своего правления. При этом он надеется не только ослабить оппонентов, но и расколоть их, частично переманив на свою сторону.

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, алексей макаркин, центр политических технологий