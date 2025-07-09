https://ria.ru/20250709/turizm-2028066203.html
В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы
В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 09.07.2025
В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы
Мужчина погиб, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе, чтобы достать тело спасатели работали семь часов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:52:00+03:00
2025-07-09T07:52:00+03:00
2025-07-09T07:52:00+03:00
туризм
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961457265_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d7e97a061949e1c66ac79aa5f269f5bc.jpg
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе, чтобы достать тело спасатели работали семь часов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В девяти километрах от поселка Большие Коты в пади Сенной со скалистого мыса Скрипер сорвался 50-летний турист. "При помощи альпинистского снаряжения сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спустились к погибшему. В условиях труднодоступной местности работы продолжались около 7 часов", - говорится в сообщении. Тело погибшего сняли со скалы и транспортировали на катере на базу, где передали сотрудникам полиции.
https://ria.ru/20250701/dagestan-2026565382.html
https://ria.ru/20240909/mototsiklist-1971633985.html
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961457265_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f74f1fa0c4dba167de9c2d88b94e802b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Туризм, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новости - Туризм
В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы
Турист погиб, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе