https://ria.ru/20250709/turizm-2028066203.html

В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы

В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 09.07.2025

В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы

Мужчина погиб, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе, чтобы достать тело спасатели работали семь часов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:52:00+03:00

2025-07-09T07:52:00+03:00

2025-07-09T07:52:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе, чтобы достать тело спасатели работали семь часов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В девяти километрах от поселка Большие Коты в пади Сенной со скалистого мыса Скрипер сорвался 50-летний турист. "При помощи альпинистского снаряжения сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спустились к погибшему. В условиях труднодоступной местности работы продолжались около 7 часов", - говорится в сообщении. Тело погибшего сняли со скалы и транспортировали на катере на базу, где передали сотрудникам полиции.

https://ria.ru/20250701/dagestan-2026565382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм