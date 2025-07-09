Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:52 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/turizm-2028066203.html
В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы
В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 09.07.2025
В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы
Мужчина погиб, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе, чтобы достать тело спасатели работали семь часов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:52:00+03:00
2025-07-09T07:52:00+03:00
туризм
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961457265_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d7e97a061949e1c66ac79aa5f269f5bc.jpg
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе, чтобы достать тело спасатели работали семь часов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В девяти километрах от поселка Большие Коты в пади Сенной со скалистого мыса Скрипер сорвался 50-летний турист. "При помощи альпинистского снаряжения сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спустились к погибшему. В условиях труднодоступной местности работы продолжались около 7 часов", - говорится в сообщении. Тело погибшего сняли со скалы и транспортировали на катере на базу, где передали сотрудникам полиции.
https://ria.ru/20250701/dagestan-2026565382.html
https://ria.ru/20240909/mototsiklist-1971633985.html
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961457265_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f74f1fa0c4dba167de9c2d88b94e802b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Туризм, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новости - Туризм
В Иркутской области мужчина погиб, сорвавшись со скалы

Турист погиб, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкВелосипедист на участке туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал.
Велосипедист на участке туристического пешего маршрута Большая Байкальская тропа в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал. - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Велосипедист на участке туристического пешего маршрута "Большая Байкальская тропа" в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Мужчина погиб, сорвавшись со скалы на Большой Байкальской тропе, чтобы достать тело спасатели работали семь часов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В девяти километрах от поселка Большие Коты в пади Сенной со скалистого мыса Скрипер сорвался 50-летний турист.
ДТП в Левашинском районе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП
1 июля, 16:38
"При помощи альпинистского снаряжения сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спустились к погибшему. В условиях труднодоступной местности работы продолжались около 7 часов", - говорится в сообщении.
Тело погибшего сняли со скалы и транспортировали на катере на базу, где передали сотрудникам полиции.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва
9 сентября 2024, 15:54
 
ТуризмИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала