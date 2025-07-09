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В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.07.2025

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:46:00+03:00

2025-07-09T07:46:00+03:00

2025-07-09T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

безопасность

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 22.45 мск вторника, она длилась более восьми часов. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, безопасность