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В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.07.2025
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:46:00+03:00
2025-07-09T07:46:00+03:00
2025-07-09T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность была объявлена в 22.45 мск вторника, она длилась более восьми часов. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки беспилотников