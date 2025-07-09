https://ria.ru/20250709/trevoga-2028044934.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 09.07.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T01:38:00+03:00
2025-07-09T01:38:00+03:00
2025-07-09T01:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. "Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии объявили беспилотную опасность
На территории Республики Мордовия объявили беспилотную опасность