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В Ростове-на-Дону завели дело после обнаружения тела младенца
В Ростове-на-Дону завели дело после обнаружения тела младенца - РИА Новости, 09.07.2025
В Ростове-на-Дону завели дело после обнаружения тела младенца
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:00:00+03:00
2025-07-09T17:00:00+03:00
2025-07-09T17:00:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в городе Ростове-на-Дону тела новорожденного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Следователь и криминалист осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти новорожденного, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250606/lenoblast-2021364366.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону завели дело после обнаружения тела младенца
В Ростове-на-Дону в мусорном контейнере нашли тело новорожденного