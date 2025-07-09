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В Ростове-на-Дону завели дело после обнаружения тела младенца - РИА Новости, 09.07.2025
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17:00 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/telo-2028180666.html
В Ростове-на-Дону завели дело после обнаружения тела младенца
В Ростове-на-Дону завели дело после обнаружения тела младенца - РИА Новости, 09.07.2025
В Ростове-на-Дону завели дело после обнаружения тела младенца
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:00:00+03:00
2025-07-09T17:00:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в городе Ростове-на-Дону тела новорожденного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Следователь и криминалист осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти новорожденного, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250606/lenoblast-2021364366.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону завели дело после обнаружения тела младенца

В Ростове-на-Дону в мусорном контейнере нашли тело новорожденного

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в городе Ростове-на-Дону тела новорожденного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Следователь и криминалист осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти новорожденного, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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