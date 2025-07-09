https://ria.ru/20250709/telegram-2028226928.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 09.07.2025
В работе Telegram произошел сбой
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, насчитывается почти 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:49:00+03:00
2025-07-09T20:49:00+03:00
2025-07-09T21:00:00+03:00
telegram
общество
технологии
красноярский край
республика тыва
новосибирская область
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, насчитывается почти 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.Так, в больше всего жалоб поступает от жителей Новосибирской области. Также в топ-5 вошли республика Тыва, Красноярский край, Магаданская область и республика Хакасия.При этом более половины россиян, у которых возникли трудности в работе мессенджера, являются пользователями Android, треть - iOS.В основном пользователи сообщают о сбое в работе мобильного приложения. Также у многих не работают оповещения и сайт.
https://ria.ru/20250707/messendzher-2027637886.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, общество, технологии, красноярский край, республика тыва, новосибирская область
Telegram, Общество, Технологии, Красноярский край, Республика Тыва, Новосибирская область
В работе Telegram произошел сбой
Downdetector: на сбои в работе Telegram поступило почти 1,2 тыс жалоб от россиян