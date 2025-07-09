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В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 09.07.2025
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20:49 09.07.2025 (обновлено: 21:00 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/telegram-2028226928.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 09.07.2025
В работе Telegram произошел сбой
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, насчитывается почти 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:49:00+03:00
2025-07-09T21:00:00+03:00
telegram
общество
технологии
красноярский край
республика тыва
новосибирская область
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, насчитывается почти 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.Так, в больше всего жалоб поступает от жителей Новосибирской области. Также в топ-5 вошли республика Тыва, Красноярский край, Магаданская область и республика Хакасия.При этом более половины россиян, у которых возникли трудности в работе мессенджера, являются пользователями Android, треть - iOS.В основном пользователи сообщают о сбое в работе мобильного приложения. Также у многих не работают оповещения и сайт.
https://ria.ru/20250707/messendzher-2027637886.html
красноярский край
республика тыва
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telegram, общество, технологии, красноярский край, республика тыва, новосибирская область
Telegram, Общество, Технологии, Красноярский край, Республика Тыва, Новосибирская область
В работе Telegram произошел сбой

Downdetector: на сбои в работе Telegram поступило почти 1,2 тыс жалоб от россиян

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, насчитывается почти 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
Так, в больше всего жалоб поступает от жителей Новосибирской области. Также в топ-5 вошли республика Тыва, Красноярский край, Магаданская область и республика Хакасия.
При этом более половины россиян, у которых возникли трудности в работе мессенджера, являются пользователями Android, треть - iOS.
В основном пользователи сообщают о сбое в работе мобильного приложения. Также у многих не работают оповещения и сайт.
Покупатель держит в руках телефон компании Apple в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров
7 июля, 12:40
 
TelegramОбществоТехнологииКрасноярский крайРеспублика ТываНовосибирская область
 
 
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