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Максим Сазонов: Технологический суверенитет – наша ежедневная работа

Максим Сазонов: Технологический суверенитет – наша ежедневная работа - РИА Новости, 09.07.2025

Максим Сазонов: Технологический суверенитет – наша ежедневная работа

От случайного запроса на поставку рыбной муки до одного из ведущих игроков кормовой индустрии – история НПАО "Де Хёс" показывает, как российский бизнес... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:00:00+03:00

2025-07-09T09:00:00+03:00

2025-07-09T10:07:00+03:00

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От случайного запроса на поставку рыбной муки до одного из ведущих игроков кормовой индустрии – история НПАО "Де Хёс" показывает, как российский бизнес адаптируется к глобальным вызовам. Акционер компании Максим Сазонов рассказал РИА Новости о ключевых решениях, которые помогли не только сохранить производство, но и вывести его на новый уровень, о стратегии технологического суверенитета, поддержке СВО и планах по завоеванию международных рынков:- Максим Анатольевич, "Де Хёс" сегодня – один из флагманов отечественной кормовой индустрии. Расскажите об основных этапах становления компании: какие принципы закладывались в ее основу?- Все началось довольно неожиданно. В 1994 году я занимался импортом разных потребительских товаров и мне поступил запрос на поставку рыбной муки из Европы. В то время я об этом продукте ничего не знал, но решил попробовать. Решение оказалось судьбоносным.Позже голландские партнеры показали нам принципиально другой подход к кормлению животных. Их комплексные решения, сочетающие витамины, минералы и аминокислоты, давали удивительные результаты – привесы бройлеров оказывались в 2-3 раза выше, чем в российских хозяйствах. Мы увидели в этом огромный потенциал.Мы не просто стали дистрибьюторами зарубежной продукции, а с самого начала ставили перед собой задачу адаптировать эти решения к российским условиям, а в перспективе – создать собственное производство. На это ушли годы упорной работы: изучение технологии, формирование команды, поиск оптимальных решений.Сегодня наш завод в России – это современное предприятие с полным циклом разработки и производства. Мы создаем собственные решения, учитывающие специфику российского АПК. Это особенно важно в текущих условиях, когда вопросы продовольственной безопасности и технологического суверенитета страны вышли на первый план.Наше производство самодостаточно – от разработки рецептур до внедрения инновационных решений. Мы инвестировали в современное оборудование, но еще больше – в компетенции сотрудников. За годы работы мы собрали уникальную команду технологов, инженеров и специалистов. Их опыт и знания позволяют не просто соответствовать мировым стандартам, но и задавать новые ориентиры для всей отрасли.- С 2022 года перед российским бизнесом встали принципиально новые вызовы. Как "Де Хёс" перестраивал свою работу в условиях международной повестки, логистических ограничений и необходимости технологической адаптации?- Действительно, мы столкнулись со множеством серьезных вызовов, каждый из которых потребовал оперативных решений. Под давлением правительства Нидерландов и других европейских стран, где есть подразделения De Heus, наши зарубежные акционеры были вынуждены не только заморозить совместные проекты и инвестиции, но практически полностью прекратить технологическую поддержку российского предприятия. Однако этот кризис открыл новые перспективы – мы переориентировались на сотрудничество с азиатскими представительствами, где на текущий момент сосредоточены передовые исследования в нашей сфере.Не менее сложной оказалась проблема обеспечения производства критически важными компонентами – аминокислотами и витаминами, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Нам пришлось полностью пересматривать логистические схемы, искать новых поставщиков в дружественных странах, создавать увеличенные запасы сырья и разрабатывать альтернативные транспортные маршруты.Все внешние ограничения мы используем как катализатор внутреннего развития. Сейчас мы делаем акцент на научно-исследовательскую работу, чтобы не только адаптироваться к текущим вызовам, но и создать задел для будущего развития отрасли.- В недавнем интервью вы говорили о том, что помощь бойцам в зоне СВО является для вас безусловным приоритетом.- Да, действительно, я стараюсь оперативно реагировать на запросы военных – поставлять медикаменты, снаряжение, стройматериалы. После событий в Курской области мы организовали регулярную помощь местным жителям в виде гигиенических наборов, лекарственных средств и предметов первой необходимости.Я не считаю эту помощь чем-то исключительным – это мой долг перед теми, кто защищает страну. Без громких слов, а просто потому, что так должно быть.- Какие инструменты государственной поддержки – будь то финансовые механизмы, налоговые преференции или институциональные меры – вы считаете наиболее действенными для развития производственных предприятий? Какие используете вы сами?- Государство осуществляет ряд эффективных мер поддержки экспорта, направленных на стимулирование и облегчение внешнеэкономической деятельности российских предприятий. Например, производителям и поставщикам компенсируется часть затрат на транспортировку продукции на экспорт. У нас около 50 зарубежных партнеров и мы пользуется этой мерой поддержки.Также в этом году мы получили льготный кредит от Минсельхоза России на закупку зерна, шротов (жмыхов), аминокислот и витаминов.- Кадровый дефицит остается одним из ключевых вызовов для российской промышленности. Какие решения вы используете для подготовки и удержания квалифицированных специалистов?- Мы сохраняем низкую текучесть – более 50% сотрудников работают у нас свыше 10 лет. Это достигается благодаря продуманной системе профессионального роста и мотивации. У работников есть возможности для вертикального роста.Немаловажно и то, что сотрудничество компании с ведущими исследовательскими институтами дает нашим специалистам доступ к передовым разработкам и возможность участвовать в инновационных проектах.Для каждого сотрудника мы разрабатываем индивидуальную программу развития, включающую регулярное обучение, участие в стратегических инициативах и поддержку профессиональных амбиций.- В контексте глобального перехода к устойчивому развитию и ужесточения экологических требований, как ваша компания рассматривает перспективы внедрения ESG-решений в свою работу?- На сегодняшний день устойчивое развитие во всем мире является основополагающим фактором в построении бизнеса с перспективой долгосрочного роста. Экологические требования в рамках ESG-решений диктуются европейской повесткой. Правительства стран ЕС лоббируют свои интересы, как было, например, с идеей перехода на электромобили. Мы же понимаем, что при всех экологических преимуществах для электрокаров нужно производить батареи, что наносит безусловный вред окружающей среде.Россия же идет своим путем, поэтому в 2023 году у нас был разработан и внедрен аналог ESG – ЭКГ ("Экология. Кадры. Государство"). ЭКГ-рейтинг оценивает воздействие деятельности компаний на окружающую среду с учетом действующих норм и законов нашей страны. Безусловно, наша компания по мере своих возможностей внедряет и будет продолжать внедрять технологии, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.- Каковы стратегические направления развития "Де Хёс" в ближайшие несколько лет?- Сегодня мы сосредоточены на нескольких ключевых задачах. Первая – разработка российских аналогов критически важных технологий и расширение ассортимента кормов. Особенно в тех сегментах, где наблюдается дефицит предложения – например, таких как корма для домашних животных.Вторая – совершенствование и масштабирование наших программ кормления. Эти решения напрямую влияют на экономику сельхозпредприятий. Если они смогут снизить себестоимость своей продукции, то станут более конкурентоспособными на внешних рынках.Также в этом году мы запустили линейку специализированных кормовых комплексов. Данная продукция является одним из факторов сохранения здоровья и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. После полного аудита предприятия и нахождения источника проблемы специалисты подбирают необходимые комплексы для увеличения ценности готового продукта в режиме устойчивого развития предприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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