Рейтинг@Mail.ru
ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/tehnologii-2028098010.html
ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин
ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2025
ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин
Технологии искусственного интеллекта не заменят профессионалов, которые трудятся в космической отрасли, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:11:00+03:00
2025-07-09T11:11:00+03:00
космос - риа наука
россия
михаил мишустин
роскосмос
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027938756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a873d652bbc95bed48b1d3d731eb213c.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта не заменят профессионалов, которые трудятся в космической отрасли, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду провел встречу с главой корпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым. "По кадрам, без сомнения, вопрос важнейший. Вы сказали о кадровой подготовке. Здесь для космической отрасли это занимает немало времени. Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса. Это люди уважаемые в обществе: космонавты, техники, инженеры, ученые", - отметил Мишустин на встрече.
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020491125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027938756_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_9843cc8f33e716e58257af7eea0dd403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, михаил мишустин, роскосмос, общество, технологии
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос, Общество, Технологии
ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин

Мишустин: технологии ИИ не заменят профессионалов в космической отрасли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта не заменят профессионалов, которые трудятся в космической отрасли, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду провел встречу с главой корпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым.
"По кадрам, без сомнения, вопрос важнейший. Вы сказали о кадровой подготовке. Здесь для космической отрасли это занимает немало времени. Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса. Это люди уважаемые в обществе: космонавты, техники, инженеры, ученые", - отметил Мишустин на встрече.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мишустин отметил влияние ИИ на скачок в исследованиях
2 июня, 16:21
 
Космос - РИА НаукаРоссияМихаил МишустинРоскосмосОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала