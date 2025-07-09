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ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин

ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2025

ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли, заявил Мишустин

Технологии искусственного интеллекта не заменят профессионалов, которые трудятся в космической отрасли, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:11:00+03:00

2025-07-09T11:11:00+03:00

2025-07-09T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта не заменят профессионалов, которые трудятся в космической отрасли, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду провел встречу с главой корпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым. "По кадрам, без сомнения, вопрос важнейший. Вы сказали о кадровой подготовке. Здесь для космической отрасли это занимает немало времени. Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса. Это люди уважаемые в обществе: космонавты, техники, инженеры, ученые", - отметил Мишустин на встрече.

https://ria.ru/20250602/rossiya-2020491125.html

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космос - риа наука, россия, михаил мишустин, роскосмос, общество, технологии