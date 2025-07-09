На Украине таможенных чиновников трех областей уличили в коррупции
СБУ: чиновников таможни в Одесской и еще 2 областях Украины уличили в коррупции
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Чиновники таможни в Одесской, Волынской и Черновицкой областях были уличены в коррупции, сообщили в среду в Службе безопасности Украины.
Ранее в среду агентство РБК-Украина сообщило, что масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Позже агентство сообщило о задержании в Киеве директора департамента международного взаимодействия государственной таможенной службы Украины Владимира Майструка из-за коррупционных схем с военнообязанными и мигрантами.
"В Одессе разоблачены четыре должностных лица управления по борьбе с контрабандой местной таможни, которые требовали деньги с предпринимателей за то, что не будут создавать искусственных препятствий при вывозе товаров с Украины. Также в регионе проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов, которые брали взятки за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, в Волынской области чиновники таможни безосновательно оформляли беспошлинный импорт иностранных автомобилей, чем нанесли ущерб госбюджету на сумму минимум 2,7 миллиона гривен (64,5 тысяч долларов).
"В Черновицкой области разоблачены должностные лица таможни, которые способствовали контрабандному вывозу в ЕС более 250 ящиков сигарет на общую сумму 11 миллионов гривен (более 263 тысяч долларов – ред.)", - отметили в СБУ.
В спецслужбе также подтвердили задержание заместителя директора департамента международного взаимодействия таможенной службы Украины Владимира Майструка.
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