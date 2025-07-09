https://ria.ru/20250709/tamozhnya-2028203083.html

На Украине таможенных чиновников трех областей уличили в коррупции

На Украине таможенных чиновников трех областей уличили в коррупции - РИА Новости, 09.07.2025

На Украине таможенных чиновников трех областей уличили в коррупции

Чиновники таможни в Одесской, Волынской и Черновицкой областях были уличены в коррупции, сообщили в среду в Службе безопасности Украины. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:12:00+03:00

2025-07-09T18:12:00+03:00

2025-07-09T18:12:00+03:00

в мире

украина

черновицкая область

киев

служба безопасности украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Чиновники таможни в Одесской, Волынской и Черновицкой областях были уличены в коррупции, сообщили в среду в Службе безопасности Украины. Ранее в среду агентство РБК-Украина сообщило, что масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Позже агентство сообщило о задержании в Киеве директора департамента международного взаимодействия государственной таможенной службы Украины Владимира Майструка из-за коррупционных схем с военнообязанными и мигрантами. "В Одессе разоблачены четыре должностных лица управления по борьбе с контрабандой местной таможни, которые требовали деньги с предпринимателей за то, что не будут создавать искусственных препятствий при вывозе товаров с Украины. Также в регионе проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов, которые брали взятки за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, в Волынской области чиновники таможни безосновательно оформляли беспошлинный импорт иностранных автомобилей, чем нанесли ущерб госбюджету на сумму минимум 2,7 миллиона гривен (64,5 тысяч долларов). "В Черновицкой области разоблачены должностные лица таможни, которые способствовали контрабандному вывозу в ЕС более 250 ящиков сигарет на общую сумму 11 миллионов гривен (более 263 тысяч долларов – ред.)", - отметили в СБУ. В спецслужбе также подтвердили задержание заместителя директора департамента международного взаимодействия таможенной службы Украины Владимира Майструка.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027181106.html

украина

черновицкая область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, черновицкая область, киев, служба безопасности украины, евросоюз