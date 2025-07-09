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Песков рассказал о ходе СВО - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/svo-2028122460.html
Песков рассказал о ходе СВО
Песков рассказал о ходе СВО - РИА Новости, 09.07.2025
Песков рассказал о ходе СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, продолжая специальную военную операцию, каждый день идет вперед. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:45:00+03:00
2025-07-09T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, продолжая специальную военную операцию, каждый день идет вперед. "Ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед, каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - сказал Песков журналистам. ​
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал о ходе СВО

Песков: ВС РФ идут вперед в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, продолжая специальную военную операцию, каждый день идет вперед.
"Ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед, каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - сказал Песков журналистам. ​
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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