https://ria.ru/20250709/svo-2028122460.html
Песков рассказал о ходе СВО
Песков рассказал о ходе СВО - РИА Новости, 09.07.2025
Песков рассказал о ходе СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, продолжая специальную военную операцию, каждый день идет вперед. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:45:00+03:00
2025-07-09T12:45:00+03:00
2025-07-09T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, продолжая специальную военную операцию, каждый день идет вперед. "Ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед, каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал о ходе СВО
Песков: ВС РФ идут вперед в зоне СВО