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Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе - РИА Новости, 09.07.2025
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14:15 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/storonniki-2028139036.html
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе - РИА Новости, 09.07.2025
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где в среду рассматривается мера пресечения по продлению... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:15:00+03:00
2025-07-09T14:15:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где в среду рассматривается мера пресечения по продлению ареста руководителя региона. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028129533.html
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Пикет в поддержку главы Гагаузии у здания суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в ее поддержку здание суда в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня рассматривается продление ареста Гуцул. Участники акции скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС" (правящую партию "Действие и солидарность").
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где в среду рассматривается мера пресечения по продлению ареста руководителя региона.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Вчера, 13:25
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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