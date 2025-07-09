https://ria.ru/20250709/storonniki-2028139036.html

Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе

Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе - РИА Новости, 09.07.2025

Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где в среду рассматривается мера пресечения по продлению... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:15:00+03:00

2025-07-09T14:15:00+03:00

2025-07-09T14:15:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028138566_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f89ccf7678c13b56fbd3f46a309bae65.jpg

КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул пикетируют в ее поддержку здание районного суда в Кишиневе, где в среду рассматривается мера пресечения по продлению ареста руководителя региона. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250709/gutsul-2028129533.html

https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пикет в поддержку главы Гагаузии у здания суда в Кишиневе Сторонники главы Гагаузии пикетируют в ее поддержку здание суда в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня рассматривается продление ареста Гуцул. Участники акции скандируют лозунги "Свобода", "Евгения, мы с тобой", "Долой Майю Санду" и "Долой ПДС" (правящую партию "Действие и солидарность"). 2025-07-09T14:15 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул