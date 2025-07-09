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Сбор яблок стартовал в ставропольских садах - РИА Новости, 09.07.2025
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
10:57 09.07.2025 (обновлено: 11:26 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/stavropole-2028092142.html
Сбор яблок стартовал в ставропольских садах
Сбор яблок стартовал в ставропольских садах - РИА Новости, 09.07.2025
Сбор яблок стартовал в ставропольских садах
Ставропольские аграрии приступили к сбору летних сортов яблок, которые занимают 88% от общей уборочной площади плодовых культур края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:57:00+03:00
2025-07-09T11:26:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ставропольские аграрии приступили к сбору летних сортов яблок, которые занимают 88% от общей уборочной площади плодовых культур края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Выращиванием яблок в крае занимаются 35 организаций, из них пять - крестьянско-фермерские хозяйства. Площадь яблоневых садов в организованном секторе составляет 4,6 тысячи гектара, из которых 4,3 тысячи гектара – это плодоносящие. В основном это сады интенсивного и суперинтенсивного типа.Ведущими территориями по этому направлению являются Георгиевский, Изобильненский, Минераловодский, Труновский и Красногвардейский округа, где сосредоточено около 60% уборочных площадей. "Развитие садоводства активно поддерживает губернатор Владимир Владимирович. В текущем году аграрии края на закладку и уход за садами получили 359,2 миллиона рублей государственной поддержки. Поддержка коснулась 19 садоводческих предприятий, в том числе шести К(Ф)Х. Выделенные средства позволят заложить новые сады на площади 517,6 гектара", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева. Поддержка садоводства в крае осуществляется в рамках краевой государственной программы "Развитие сельского хозяйства". Общий объем финансирования отрасли садоводства в текущем году составляет 697,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250624/stavropole-2025063353.html
https://ria.ru/20250617/stavropole-2023309788.html
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ставропольский край, экономика
Ставропольский край, Ставропольский край, Экономика
Сбор яблок стартовал в ставропольских садах

На Ставрополье начался сбор яблок

© РИА Новости / Виталий ТимкивСбор урожая яблок
Сбор урожая яблок - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сбор урожая яблок. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ставропольские аграрии приступили к сбору летних сортов яблок, которые занимают 88% от общей уборочной площади плодовых культур края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выращиванием яблок в крае занимаются 35 организаций, из них пять - крестьянско-фермерские хозяйства. Площадь яблоневых садов в организованном секторе составляет 4,6 тысячи гектара, из которых 4,3 тысячи гектара – это плодоносящие. В основном это сады интенсивного и суперинтенсивного типа.
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Ведущими территориями по этому направлению являются Георгиевский, Изобильненский, Минераловодский, Труновский и Красногвардейский округа, где сосредоточено около 60% уборочных площадей.
"Развитие садоводства активно поддерживает губернатор Владимир Владимирович. В текущем году аграрии края на закладку и уход за садами получили 359,2 миллиона рублей государственной поддержки. Поддержка коснулась 19 садоводческих предприятий, в том числе шести К(Ф)Х. Выделенные средства позволят заложить новые сады на площади 517,6 гектара", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.
Поддержка садоводства в крае осуществляется в рамках краевой государственной программы "Развитие сельского хозяйства". Общий объем финансирования отрасли садоводства в текущем году составляет 697,9 миллиона рублей.
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