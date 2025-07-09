https://ria.ru/20250709/stavropole-2028092142.html

Сбор яблок стартовал в ставропольских садах

Сбор яблок стартовал в ставропольских садах - РИА Новости, 09.07.2025

Сбор яблок стартовал в ставропольских садах

Ставропольские аграрии приступили к сбору летних сортов яблок, которые занимают 88% от общей уборочной площади плодовых культур края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:57:00+03:00

2025-07-09T10:57:00+03:00

2025-07-09T11:26:00+03:00

ставропольский край

ставропольский край

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938784354_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_4ae6ff9de964c87a14d1fd10383ac597.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ставропольские аграрии приступили к сбору летних сортов яблок, которые занимают 88% от общей уборочной площади плодовых культур края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Выращиванием яблок в крае занимаются 35 организаций, из них пять - крестьянско-фермерские хозяйства. Площадь яблоневых садов в организованном секторе составляет 4,6 тысячи гектара, из которых 4,3 тысячи гектара – это плодоносящие. В основном это сады интенсивного и суперинтенсивного типа.Ведущими территориями по этому направлению являются Георгиевский, Изобильненский, Минераловодский, Труновский и Красногвардейский округа, где сосредоточено около 60% уборочных площадей. "Развитие садоводства активно поддерживает губернатор Владимир Владимирович. В текущем году аграрии края на закладку и уход за садами получили 359,2 миллиона рублей государственной поддержки. Поддержка коснулась 19 садоводческих предприятий, в том числе шести К(Ф)Х. Выделенные средства позволят заложить новые сады на площади 517,6 гектара", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева. Поддержка садоводства в крае осуществляется в рамках краевой государственной программы "Развитие сельского хозяйства". Общий объем финансирования отрасли садоводства в текущем году составляет 697,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250624/stavropole-2025063353.html

https://ria.ru/20250617/stavropole-2023309788.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, экономика