https://ria.ru/20250709/sport-2028178820.html
Женский фестиваль спорта пройдет в парке "Музеон" 12 июля
Женский фестиваль спорта пройдет в парке "Музеон" 12 июля - РИА Новости, 09.07.2025
Женский фестиваль спорта пройдет в парке "Музеон" 12 июля
Женский фестиваль спорта состоится в московском парке "Музеон" 12 июля, сообщается в релизе ведомства. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:51:00+03:00
2025-07-09T16:51:00+03:00
2025-07-09T16:51:00+03:00
ирина горбачева
алсу (алсу абрамова)
музеон
владислав лисовец
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женский фестиваль спорта состоится в московском парке "Музеон" 12 июля, сообщается в релизе ведомства. Мероприятие организует Департамент спорта города Москвы. Фестиваль стартует в 11:00 и продлится до 20:30. В числе его хедлайнеров актриса театра и кино Ирина Горбачева, визажист и предприниматель Елена Крыгина, а также эксперт моды и телерадиоведущий Владислав Лисовец. На главной сцене фестиваля пройдут зумба, занятия по джампингу и фитроку с музыкальным сопровождением от диджеев. Также на площадке выступят знаменитые артисты Алсу, Натан, Олег Майами. Летний кинотеатр парка "Музеон" станет зоной лекций и паблик-токов. В лектории примут участие Горбачева и Лисовец. Завершит серию паблик-токов подкаст Ассоль "О чем (не) говорят женщины". В рамках фестиваля пройдут тренировки по сайклингу - для этого в парке оборудуют специальную площадку с велотренажерами. На сцене "Нова" будет работать зона телесных практик: йога, растяжка, барре и другие направления. В зоне деревянной террасы у Сухого фонтана состоятся пять модных показов. Свои коллекции представят российские бренды спортивной одежды. В отдельном пространстве расположится "Мужская зона". В ней можно будет поиграть в настольный футбол и хоккей, бадминтон и фрисби, отдохнуть в кибербаре и поиграть в приставку. Для детей будет создана игровая зона. Юные посетители фестиваля смогут сделать аквагрим, посетить мастер-классы и дискотеку с мыльными пузырями. Кроме того, будет организована работа аниматоров. Активности для гостей полностью бесплатны. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина горбачева, алсу (алсу абрамова), музеон, владислав лисовец
Ирина Горбачева, Алсу (Алсу Абрамова), Музеон, Владислав Лисовец
Женский фестиваль спорта пройдет в парке "Музеон" 12 июля
Женский фестиваль спорта состоится в московском парке "Музеон" 12 июля
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женский фестиваль спорта состоится в московском парке "Музеон" 12 июля, сообщается в релизе ведомства.
Мероприятие организует Департамент спорта города Москвы.
Фестиваль стартует в 11:00 и продлится до 20:30. В числе его хедлайнеров актриса театра и кино Ирина Горбачева, визажист и предприниматель Елена Крыгина, а также эксперт моды и телерадиоведущий Владислав Лисовец.
На главной сцене фестиваля пройдут зумба, занятия по джампингу и фитроку с музыкальным сопровождением от диджеев. Также на площадке выступят знаменитые артисты Алсу, Натан, Олег Майами. Летний кинотеатр парка "Музеон" станет зоной лекций и паблик-токов. В лектории примут участие Горбачева и Лисовец. Завершит серию паблик-токов подкаст Ассоль "О чем (не) говорят женщины".
В рамках фестиваля пройдут тренировки по сайклингу - для этого в парке оборудуют специальную площадку с велотренажерами. На сцене "Нова" будет работать зона телесных практик: йога, растяжка, барре и другие направления. В зоне деревянной террасы у Сухого фонтана состоятся пять модных показов. Свои коллекции представят российские бренды спортивной одежды.
В отдельном пространстве расположится "Мужская зона". В ней можно будет поиграть в настольный футбол и хоккей, бадминтон и фрисби, отдохнуть в кибербаре и поиграть в приставку. Для детей будет создана игровая зона. Юные посетители фестиваля смогут сделать аквагрим, посетить мастер-классы и дискотеку с мыльными пузырями. Кроме того, будет организована работа аниматоров.
Активности для гостей полностью бесплатны. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.