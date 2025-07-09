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Российские бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ
Российские бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
Российские бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ
Замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ прямым попаданием уничтожили российские бойцы в районе деревни Новониколаевка в Днепропетровской области, рассказал... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:11:00+03:00
2025-07-09T21:11:00+03:00
2025-07-09T21:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ прямым попаданием уничтожили российские бойцы в районе деревни Новониколаевка в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки "Восток" с позывным "Лис". "Во время разведывательного полета в Днепропетровской области заметили в районе населенного пункта Новониколаевка замаскированный в лесополосе старенький танк Т-55 ВСУ. Пока "Ланцет" летел к цели, охоту на "старичка" начали артиллеристы группировки "Восток", а мы его прошили прямым попаданием", – рассказал "Лис". Также боец отметил высокую эффективность стрельбы артиллеристов группировки "Восток", работающих на самоходных орудиях 2С5 "Гиацинт". В начале июня в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Танк Т-55 ВСУ сожгли в районе деревни Новониколаевка в Днепропетровской области
Замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ сожгли в районе деревни Новониколаевка в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки "Восток" с позывным "Шмель".
2025-07-09T21:11
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PT0M43S
РИА Новости
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в мире, днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, т-55
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Т-55
Российские бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ
Российский дрон уничтожил Т-55 ВСУ в Днепропетровской области прямым попаданием