https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028230731.html

Российские бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ

Российские бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025

Российские бойцы уничтожили замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ

Замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ прямым попаданием уничтожили российские бойцы в районе деревни Новониколаевка в Днепропетровской области, рассказал... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:11:00+03:00

2025-07-09T21:11:00+03:00

2025-07-09T21:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

т-55

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ДОНЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ прямым попаданием уничтожили российские бойцы в районе деревни Новониколаевка в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки "Восток" с позывным "Лис". "Во время разведывательного полета в Днепропетровской области заметили в районе населенного пункта Новониколаевка замаскированный в лесополосе старенький танк Т-55 ВСУ. Пока "Ланцет" летел к цели, охоту на "старичка" начали артиллеристы группировки "Восток", а мы его прошили прямым попаданием", – рассказал "Лис". Также боец отметил высокую эффективность стрельбы артиллеристов группировки "Восток", работающих на самоходных орудиях 2С5 "Гиацинт". В начале июня в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Танк Т-55 ВСУ сожгли в районе деревни Новониколаевка в Днепропетровской области Замаскированный в лесополосе танк Т-55 ВСУ сожгли в районе деревни Новониколаевка в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки "Восток" с позывным "Шмель". 2025-07-09T21:11 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, т-55