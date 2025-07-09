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Спецоперация 9 июля: освобождение населенного пункта Толстой в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028223929.html
Спецоперация 9 июля: освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
Спецоперация 9 июля: освобождение населенного пункта Толстой в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025
Спецоперация 9 июля: освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:25:00+03:00
2025-07-09T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
мария захарова
дональд трамп
сергей степашин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны России. Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1280 военнослужащих, следует из сводки МО РФ. Преступления ВСУПоставщики оружия Киеву должны знать, что это оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку на пляж в Курске, после которой погиб ребенок. Киевский режим начал новую волну масштабной травли русскоязычных жителей оккупированного ВСУ Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. По словам собеседника агентства, горожан, которые в повседневной речи продолжают использовать родной для большинства русский язык, вызывают на "профилактические беседы" и "берут на карандаш", а в школах детям запрещают говорить по-русски даже на переменах. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подрыв моста в Саратовской области, диверсант при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен, сообщает ЦОС ФСБ. Украина все еще фаворитЕвросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Захарова, комментируя обещание президента США Дональда Трампа отправить больше оружия Киеву, заявила, что последствия от возобновления американской помощи Украине еще предстоит оценить, продолжение накачки киевского режима оружием не способствует мирному урегулированию конфликта. Она подчеркнула, что Россия хочет видеть Украину процветающей и стабильной, а Запад же хочет использовать ее в качестве инструмента. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь. Украина с начала года получила от ЕС 10,5 миллиарда евро, до конца 2025 года рассчитывает привлечь еще 20,1 миллиарда евро бюджетной помощи, сообщили в среду в украинском министерстве финансов. Переговорный процессМеморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, мир на Украине - это смерть для Владимира Зеленского, притом не только политическая. По мнению Степашина, киевский режим может пойти на подписание мирных соглашений под давлением США, однако сам Зеленский не хочет мира, ему нужно перемирие, чтобы продолжить войну. Между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что сложность ситуации не дает решить ее моментально. Москва ожидает, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится и диалог будет продолжен, отметил он. Прямые переговоры России и Украины, по словам Пескова, в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил.
https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028132614.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html
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россия
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Наталья Макарова
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения населенного пункта Толстой в ДНР.
2025-07-09T20:25
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PT1M37S
Хинштейн в больнице, куда доставили пострадавших при атаке ВСУ
Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу. Ночью заехал к ним сам. После обследования медики диагностировали тяжёлое состояние у трёх раненых, включая ребёнка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно! Успел поговорить с ранеными, постарался приободрить — наши врачи обязательно сделают всё возможное и невозможное, чтобы поставить своих пациентов на ноги! При необходимости свяжутся с коллегами из федеральных медицинских центров.
2025-07-09T20:25
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PT1M30S
Заявление Трампа о намерении "бомбить" Москву или Пекин
CNN опубликовал аудио заявления Трампа, в котором он на прошлогоднем мероприятии говорил о намерении "бомбить" Москву или Пекин. О том, что Трамп допускал такие шаги, в мае 2024-го писала Washington Post, правда, об аудиозаписи известно не было.
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украина, россия, киев, мария захарова, дональд трамп, сергей степашин, вооруженные силы украины, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Дональд Трамп, Сергей Степашин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация 9 июля: освобождение населенного пункта Толстой в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр"
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны России.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1280 военнослужащих, следует из сводки МО РФ.
ВС России освободили населенный пункт Толстой в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Толстой в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ВС России освободили населенный пункт Толстой в ДНР

Преступления ВСУ

Поставщики оружия Киеву должны знать, что это оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку на пляж в Курске, после которой погиб ребенок.
Киевский режим начал новую волну масштабной травли русскоязычных жителей оккупированного ВСУ Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. По словам собеседника агентства, горожан, которые в повседневной речи продолжают использовать родной для большинства русский язык, вызывают на "профилактические беседы" и "берут на карандаш", а в школах детям запрещают говорить по-русски даже на переменах.
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подрыв моста в Саратовской области, диверсант при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен, сообщает ЦОС ФСБ.

Украина все еще фаворит

Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Захарова, комментируя обещание президента США Дональда Трампа отправить больше оружия Киеву, заявила, что последствия от возобновления американской помощи Украине еще предстоит оценить, продолжение накачки киевского режима оружием не способствует мирному урегулированию конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Зеленский сделал заявление после удара российских войск по Украине
Вчера, 13:40
Она подчеркнула, что Россия хочет видеть Украину процветающей и стабильной, а Запад же хочет использовать ее в качестве инструмента.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь.
Украина с начала года получила от ЕС 10,5 миллиарда евро, до конца 2025 года рассчитывает привлечь еще 20,1 миллиарда евро бюджетной помощи, сообщили в среду в украинском министерстве финансов.

Переговорный процесс

Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
По его словам, мир на Украине - это смерть для Владимира Зеленского, притом не только политическая. По мнению Степашина, киевский режим может пойти на подписание мирных соглашений под давлением США, однако сам Зеленский не хочет мира, ему нужно перемирие, чтобы продолжить войну.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В США сообщили неутешительные новости Украине о системах Patriot
Вчера, 09:05
Между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что сложность ситуации не дает решить ее моментально.
Москва ожидает, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится и диалог будет продолжен, отметил он. Прямые переговоры России и Украины, по словам Пескова, в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевМария ЗахароваДональд ТрампСергей СтепашинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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