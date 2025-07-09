Спецоперация 9 июля: освобождение населенного пункта Толстой в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр"
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны России.
ВС России освободили населенный пункт Толстой в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Преступления ВСУ
Поставщики оружия Киеву должны знать, что это оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку на пляж в Курске, после которой погиб ребенок.
Киевский режим начал новую волну масштабной травли русскоязычных жителей оккупированного ВСУ Херсона, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. По словам собеседника агентства, горожан, которые в повседневной речи продолжают использовать родной для большинства русский язык, вызывают на "профилактические беседы" и "берут на карандаш", а в школах детям запрещают говорить по-русски даже на переменах.
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подрыв моста в Саратовской области, диверсант при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен, сообщает ЦОС ФСБ.
Украина все еще фаворит
Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Захарова, комментируя обещание президента США Дональда Трампа отправить больше оружия Киеву, заявила, что последствия от возобновления американской помощи Украине еще предстоит оценить, продолжение накачки киевского режима оружием не способствует мирному урегулированию конфликта.
Она подчеркнула, что Россия хочет видеть Украину процветающей и стабильной, а Запад же хочет использовать ее в качестве инструмента.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь.
Украина с начала года получила от ЕС 10,5 миллиарда евро, до конца 2025 года рассчитывает привлечь еще 20,1 миллиарда евро бюджетной помощи, сообщили в среду в украинском министерстве финансов.
Переговорный процесс
Меморандумы РФ и Украины диаметрально противоположны, но стороны могут найти точки соприкосновения, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
По его словам, мир на Украине - это смерть для Владимира Зеленского, притом не только политическая. По мнению Степашина, киевский режим может пойти на подписание мирных соглашений под давлением США, однако сам Зеленский не хочет мира, ему нужно перемирие, чтобы продолжить войну.
Между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что сложность ситуации не дает решить ее моментально.
Москва ожидает, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится и диалог будет продолжен, отметил он. Прямые переговоры России и Украины, по словам Пескова, в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18