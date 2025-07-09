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Рогов заявил о продвижении ВС России к границы с Днепропетровской областью - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028063904.html
Рогов заявил о продвижении ВС России к границы с Днепропетровской областью
Рогов заявил о продвижении ВС России к границы с Днепропетровской областью - РИА Новости, 09.07.2025
Рогов заявил о продвижении ВС России к границы с Днепропетровской областью
Российские войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР у границ Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:18:00+03:00
2025-07-09T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР у границ Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зелёное Поле, освободив свыше 4 квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, российские войска близки к выходу на ещё один участок границы между ДНР и Днепропетровской областью. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
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днепропетровская область
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россия
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днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов заявил о продвижении ВС России к границы с Днепропетровской областью

Рогов: ВС России продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР у границ Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зелёное Поле, освободив свыше 4 квадратных километров", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Вчера, 16:25
По его словам, российские войска близки к выходу на ещё один участок границы между ДНР и Днепропетровской областью.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговБезопасность
 
 
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