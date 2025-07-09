https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028063904.html

Рогов заявил о продвижении ВС России к границы с Днепропетровской областью

Рогов заявил о продвижении ВС России к границы с Днепропетровской областью - РИА Новости, 09.07.2025

Рогов заявил о продвижении ВС России к границы с Днепропетровской областью

Российские войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР у границ Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:18:00+03:00

2025-07-09T07:18:00+03:00

2025-07-09T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801561140_328:452:3164:2047_1920x0_80_0_0_fabae180f36299ea34fc20dd22ec4755.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР у границ Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зелёное Поле, освободив свыше 4 квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, российские войска близки к выходу на ещё один участок границы между ДНР и Днепропетровской областью. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области, в том числе, является работой по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, безопасность