https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028056258.html

Украинские военные усыпали минами кладбище в ДНР

Украинские военные усыпали минами кладбище в ДНР - РИА Новости, 09.07.2025

Украинские военные усыпали минами кладбище в ДНР

Покинувшие освобожденные населенные пункты в Донецкой Народной Республике украинские войска "усыпали" минами кладбище в одном из них, рассказал сапер... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:17:00+03:00

2025-07-09T05:17:00+03:00

2025-07-09T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

селидово

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Покинувшие освобожденные населенные пункты в Донецкой Народной Республике украинские войска "усыпали" минами кладбище в одном из них, рассказал сапер инженерно-саперного полка Иван Безвительных. "Совсем недавно работали ... на кладбище. Нам пришлось прийти, и оно всё полностью было усыпано различными боеприпасами - "Лепестками", "Колокольчиками", - сказал Безвительных в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Говоря о том, почему российские военнослужащие взрывают неразорвавшиеся мины, а не обезвреживают их, он напомнил о "золотом правиле сапёра" при обнаружении подозрительных предметов - "не ты ставил, не тебе снимать". Лучше подрыв, уточнил военнослужащий. Безвительных также рассказал о том, как недавно обезвреживал взрывное устройство в виде переносного зарядного устройства, которое противник скинул на позиции российских войск. "Обычный power-банк с виду. Если бы парни его взяли, то этого человека, а возможно, и пол-блиндажа, не было бы. Вот они вызвали нас, и мы устранили", - добавил сапёр. Командир саперного взвода инженерно-саперного полка Кирилл Крюков, российские военнослужащие ведут сплошное разминирование полей и домов в районах населённых пунктах Михайловка и Селидово. По его словам, российские сапёры находят взрывные устройства, сброшенные с дронов, даже там, где уже были несколько месяцев назад. Другой сапер инженерно-саперного полка Владислав Синицин рассказал, что "Лепестков" противник оставил очень много. За день с сослуживцами Синицин "собирает" по 20-30 таких мин, отметил он. Также они один раз нашли заминированную аптечку.

https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

селидово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, селидово, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность