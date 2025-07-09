https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028051413.html
Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов
Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов - РИА Новости, 09.07.2025
Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов
Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению характеристик трофейного безэкипажного катера ВСУ, который должен был совершить... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:17:00+03:00
2025-07-09T03:17:00+03:00
2025-07-09T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
черное море
мексика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению характеристик трофейного безэкипажного катера ВСУ, который должен был совершить атаку на Крым, сообщил РИА Новости специалист подразделения с позывным "Адвокат". Украинские боевики в течение нескольких лет активно применяют безэкипажные катера для атак в акватории Черного моря. Данные плавсредства снаряжены взрывчатым веществом, подрыв которого происходит в момент столкновения катера с целью. "По классификации Министерства обороны РФ данный объект является безэкипажным катером с инерционной системой навигации. Он сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть, которая была на нем расположена, составляла 150 килограммов (взрывчатого вещества – ред.). Запас хода данного объекта составляет около 400 километров. Двигатель слегка доработанный",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что все доработки, относящиеся к системе топливного питания, системе оптимизации узлов при движении и управлении, были сделаны уже на территории Украины. Судя по характерным признакам, все изменения вносились кустарным способом. "Бак емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 километров в час. Ориентировочный запас хода, что мы смогли получить с контроллера, составляет около 400 километров… Двигался из района Одессы в район Крыма", - сказал "Адвокат".
https://ria.ru/20250706/katera-2027476477.html
https://ria.ru/20250128/vmf-1995960737.html
республика крым
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Внутреннее устройство трофейного безэкипажного катера ВСУ
Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению характеристик трофейного безэкипажного катера ВСУ, который должен был совершить атаку на Крым, сообщил РИА Новости специалист подразделения с позывным "Адвокат".
Агентство впервые публикует видео безэкипажного катера и его внутреннего устройства.
2025-07-09T03:17
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PT2M08S
РИА Новости
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республика крым, черное море, мексика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Черное море, Мексика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов
Спецназ "Барс-Сармат" изучает характеристики трофейного безэкипажного катера ВСУ