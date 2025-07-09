https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028051413.html

Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов

Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов - РИА Новости, 09.07.2025

Безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российских специалистов

Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению характеристик трофейного безэкипажного катера ВСУ, который должен был совершить... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:17:00+03:00

2025-07-09T03:17:00+03:00

2025-07-09T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

черное море

мексика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению характеристик трофейного безэкипажного катера ВСУ, который должен был совершить атаку на Крым, сообщил РИА Новости специалист подразделения с позывным "Адвокат". Украинские боевики в течение нескольких лет активно применяют безэкипажные катера для атак в акватории Черного моря. Данные плавсредства снаряжены взрывчатым веществом, подрыв которого происходит в момент столкновения катера с целью. "По классификации Министерства обороны РФ данный объект является безэкипажным катером с инерционной системой навигации. Он сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть, которая была на нем расположена, составляла 150 килограммов (взрывчатого вещества – ред.). Запас хода данного объекта составляет около 400 километров. Двигатель слегка доработанный",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что все доработки, относящиеся к системе топливного питания, системе оптимизации узлов при движении и управлении, были сделаны уже на территории Украины. Судя по характерным признакам, все изменения вносились кустарным способом. "Бак емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 километров в час. Ориентировочный запас хода, что мы смогли получить с контроллера, составляет около 400 километров… Двигался из района Одессы в район Крыма", - сказал "Адвокат".

https://ria.ru/20250706/katera-2027476477.html

https://ria.ru/20250128/vmf-1995960737.html

республика крым

черное море

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Внутреннее устройство трофейного безэкипажного катера ВСУ Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" приступили к изучению характеристик трофейного безэкипажного катера ВСУ, который должен был совершить атаку на Крым, сообщил РИА Новости специалист подразделения с позывным "Адвокат". Агентство впервые публикует видео безэкипажного катера и его внутреннего устройства. 2025-07-09T03:17 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, черное море, мексика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность