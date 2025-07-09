Рейтинг@Mail.ru
Россия прорабатывает сотрудничество в области безопасности с Афганистаном - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sotrudnichestvo-2028128024.html
Россия прорабатывает сотрудничество в области безопасности с Афганистаном
Россия прорабатывает сотрудничество в области безопасности с Афганистаном - РИА Новости, 09.07.2025
Россия прорабатывает сотрудничество в области безопасности с Афганистаном
Россия прорабатывает перспективы сотрудничества в области безопасности с Афганистаном, в частности, в оказании содействия в борьбе с угрозами терроризма и... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:20:00+03:00
2025-07-09T13:20:00+03:00
россия
афганистан
кабул (город)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114133_0:169:3340:2048_1920x0_80_0_0_fc998fb64d026705b7fbb56ab6e395b6.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия прорабатывает перспективы сотрудничества в области безопасности с Афганистаном, в частности, в оказании содействия в борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас продолжается предметная проработка перспектив взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая энергетические, транспортные, сельскохозяйственные, инфраструктурные проекты. Помимо этого будут развиваться культурные и гуманитарные связи. В области безопасности речь идет об оказании Кабулу содействие в борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности", - сказала Захарова на брифинге. МИД Афганистана в четверг сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. МИД РФ подтвердил это заявление.
https://ria.ru/20250704/peskov-2027159265.html
россия
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027114133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1e44fca9f66fd895e67e546d2ecaf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, афганистан, кабул (город), мария захарова
Россия, Афганистан, Кабул (город), Мария Захарова
Россия прорабатывает сотрудничество в области безопасности с Афганистаном

МИД: Россия прорабатывает сотрудничество в сфере безопасности с Афганистаном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Исламского Эмирата Афганистан
Флаг Исламского Эмирата Афганистан - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Исламского Эмирата Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия прорабатывает перспективы сотрудничества в области безопасности с Афганистаном, в частности, в оказании содействия в борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас продолжается предметная проработка перспектив взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая энергетические, транспортные, сельскохозяйственные, инфраструктурные проекты. Помимо этого будут развиваться культурные и гуманитарные связи. В области безопасности речь идет об оказании Кабулу содействие в борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности", - сказала Захарова на брифинге.
МИД Афганистана в четверг сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. МИД РФ подтвердил это заявление.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с руководством Афганистана
4 июля, 13:07
 
РоссияАфганистанКабул (город)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала