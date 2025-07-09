https://ria.ru/20250709/sotrudnichestvo-2028128024.html

Россия прорабатывает сотрудничество в области безопасности с Афганистаном

Россия прорабатывает сотрудничество в области безопасности с Афганистаном - РИА Новости, 09.07.2025

Россия прорабатывает сотрудничество в области безопасности с Афганистаном

Россия прорабатывает перспективы сотрудничества в области безопасности с Афганистаном, в частности, в оказании содействия в борьбе с угрозами терроризма и... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:20:00+03:00

2025-07-09T13:20:00+03:00

2025-07-09T13:20:00+03:00

россия

афганистан

кабул (город)

мария захарова

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия прорабатывает перспективы сотрудничества в области безопасности с Афганистаном, в частности, в оказании содействия в борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас продолжается предметная проработка перспектив взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая энергетические, транспортные, сельскохозяйственные, инфраструктурные проекты. Помимо этого будут развиваться культурные и гуманитарные связи. В области безопасности речь идет об оказании Кабулу содействие в борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности", - сказала Захарова на брифинге. МИД Афганистана в четверг сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. МИД РФ подтвердил это заявление.

https://ria.ru/20250704/peskov-2027159265.html

россия

афганистан

кабул (город)

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россия, афганистан, кабул (город), мария захарова