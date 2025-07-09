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Визы между Россией и Оманом отменят 18 июля - РИА Новости, 09.07.2025
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Туризм
 
16:13 09.07.2025
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Визы между Россией и Оманом отменят 18 июля
Визы между Россией и Оманом отменят 18 июля - РИА Новости, 09.07.2025
Визы между Россией и Оманом отменят 18 июля
Соглашение России и Омана о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30... РИА Новости, 09.07.2025
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Соглашение России и Омана о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Восемнадцатого июля вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Султаната Оман о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 22 апреля 2025 года. В соответствии с соглашением граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. При этом, как отмечают в министерстве, суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. "Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Омана", - подчеркнули в МИД России.
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Туризм, Россия, Оман, Москва, Новости - Туризм
Визы между Россией и Оманом отменят 18 июля

Визы между РФ и Оманом отменят 18 июля, срок пребывания ограничат 90 днями

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт гражданина РФ
Заграничный паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Соглашение России и Омана о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Восемнадцатого июля вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Султаната Оман о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 22 апреля 2025 года. В соответствии с соглашением граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
При этом, как отмечают в министерстве, суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.
"Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Омана", - подчеркнули в МИД России.
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