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Приостановка американского помощи Украине была случайной, пишет NYT - РИА Новости, 09.07.2025
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11:35 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sluchay-2028104734.html
Приостановка американского помощи Украине была случайной, пишет NYT
Приостановка американского помощи Украине была случайной, пишет NYT - РИА Новости, 09.07.2025
Приостановка американского помощи Украине была случайной, пишет NYT
Приостановка поставок вооружений Украине от США была случайной на фоне опасений о возможном истощении запасов после ударов по Ирану, а не в целях пересмотра... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:35:00+03:00
2025-07-09T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Приостановка поставок вооружений Украине от США была случайной на фоне опасений о возможном истощении запасов после ударов по Ирану, а не в целях пересмотра поддержки, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Высокопоставленные лидеры министерства обороны в прошлом месяце решили приостановить поставку некоторых перехватчиков и управляемых бомб и ракет Украине, указывая на обеспокоенность в связи с тем, что запасы вооружений США заканчиваются. Но приостановка отправки некоторых вооружений Украине была случайной, а не в целях пересмотра", - сообщает издание. По данным New York Times, во время приостановки помощи официальные лица в США заявляли, что пауза необходима для оценки запасов Пентагона. При этом до сих пор непонятно, кто именно участвовал в принятии этого решения. Авторы статьи полагают, что заявление Трампа о восстановлении поставок стало "значительным поворотом" в его позиции по конфликту на Украине. По состоянию на вечер вторника, поставки Украине вооружений, которые находились в Польше, все еще не начались. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение. Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html
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в мире, украина, сша, иран, министерство обороны сша, politico
В мире, Украина, США, Иран, Министерство обороны США, Politico
Приостановка американского помощи Украине была случайной, пишет NYT

NYT: приостановка поставок оружия США Украине была случайной

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Приостановка поставок вооружений Украине от США была случайной на фоне опасений о возможном истощении запасов после ударов по Ирану, а не в целях пересмотра поддержки, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Высокопоставленные лидеры министерства обороны в прошлом месяце решили приостановить поставку некоторых перехватчиков и управляемых бомб и ракет Украине, указывая на обеспокоенность в связи с тем, что запасы вооружений США заканчиваются. Но приостановка отправки некоторых вооружений Украине была случайной, а не в целях пересмотра", - сообщает издание.
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По данным New York Times, во время приостановки помощи официальные лица в США заявляли, что пауза необходима для оценки запасов Пентагона. При этом до сих пор непонятно, кто именно участвовал в принятии этого решения.
Авторы статьи полагают, что заявление Трампа о восстановлении поставок стало "значительным поворотом" в его позиции по конфликту на Украине. По состоянию на вечер вторника, поставки Украине вооружений, которые находились в Польше, все еще не начались.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение. Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину.
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