https://ria.ru/20250709/sluchay-2028104734.html

Приостановка американского помощи Украине была случайной, пишет NYT

Приостановка американского помощи Украине была случайной, пишет NYT - РИА Новости, 09.07.2025

Приостановка американского помощи Украине была случайной, пишет NYT

Приостановка поставок вооружений Украине от США была случайной на фоне опасений о возможном истощении запасов после ударов по Ирану, а не в целях пересмотра... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:35:00+03:00

2025-07-09T11:35:00+03:00

2025-07-09T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Приостановка поставок вооружений Украине от США была случайной на фоне опасений о возможном истощении запасов после ударов по Ирану, а не в целях пересмотра поддержки, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Высокопоставленные лидеры министерства обороны в прошлом месяце решили приостановить поставку некоторых перехватчиков и управляемых бомб и ракет Украине, указывая на обеспокоенность в связи с тем, что запасы вооружений США заканчиваются. Но приостановка отправки некоторых вооружений Украине была случайной, а не в целях пересмотра", - сообщает издание. По данным New York Times, во время приостановки помощи официальные лица в США заявляли, что пауза необходима для оценки запасов Пентагона. При этом до сих пор непонятно, кто именно участвовал в принятии этого решения. Авторы статьи полагают, что заявление Трампа о восстановлении поставок стало "значительным поворотом" в его позиции по конфликту на Украине. По состоянию на вечер вторника, поставки Украине вооружений, которые находились в Польше, все еще не начались. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное оборонительное вооружение. Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027804491.html

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в мире, украина, сша, иран, министерство обороны сша, politico