Рейтинг@Mail.ru
В рассмотрении дела о покушении на Фицо объявили перерыв - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 09.07.2025 (обновлено: 17:34 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/slovakija-2028188015.html
В рассмотрении дела о покушении на Фицо объявили перерыв
В рассмотрении дела о покушении на Фицо объявили перерыв - РИА Новости, 09.07.2025
В рассмотрении дела о покушении на Фицо объявили перерыв
Судья, который рассматривает дело о покушении в мае 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объявил перерыв до августа, сообщило словацкое издание... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:23:00+03:00
2025-07-09T17:34:00+03:00
в мире
словакия
украина
роберт фицо
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946195019_36:31:1198:685_1920x0_80_0_0_563ea89310d28c3af9e37102b420bad5.jpg
БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Судья, который рассматривает дело о покушении в мае 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объявил перерыв до августа, сообщило словацкое издание Denník N. "Процесс с Юраем Цинтулой продолжится 5 августа и потом 19 сентября", - говорится в сообщении издания. По его данным, судья Игор Кралик в среду прервал главное слушание, в августе оно продолжится допросом свидетелей по делу. Утром во вторник в Специализированном уголовном суде города Банска-Быстрица начался судебный процесс по делу о совершенном в мае 2024 года покушении на премьера Словакии, единственным подсудимым по делу проходит 72-летний Цинтула, который стрелял в словацкого премьера, как утверждает следствие, по политическим мотивам. В среду в суде была заслушана запись показаний премьер-министра Словакии, которые он дал летом 2024 года. Фицо тогда рассказал, что не терял сознание до момента начала операции в больнице, куда он был доставлен с огнестрельными ранениями. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался пенсионер Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. МВД Словакии информировало, что 72-летний Цинтула руководствовался политическими мотивами, он был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Адвокат и советник премьер-министра Словакии Давид Линдтнер говорил, что стрелявший в Фицо хотел своими действиями спровоцировать падение действующего правительства и досрочные выборы, поэтому квалификация преступления была изменена с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула, которому может грозить пожизненный срок заключения, был основателем литературного клуба, автором нескольких книг, за несколько недель до покушения на Фицо он также участвовал в антиправительственном митинге рядом с местом заседания кабмина. Словацкие СМИ сообщали, что Цинтула регулярно принимал участие в протестах против кабмина Фицо и не скрывал своего недовольства действующим правительством.
https://ria.ru/20250511/slovakiya-2016331290.html
https://ria.ru/20250708/slovakiya-2027850168.html
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946195019_195:0:1148:715_1920x0_80_0_0_76e5bba8c3e1ccf87cfe54b9689fa314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В рассмотрении дела о покушении на Фицо объявили перерыв

Судья, рассматривающий дело о покушении на Фицо, объявил перерыв до августа

© PravdaПокушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Pravda
Покушение на Роберта Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Судья, который рассматривает дело о покушении в мае 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объявил перерыв до августа, сообщило словацкое издание Denník N.
"Процесс с Юраем Цинтулой продолжится 5 августа и потом 19 сентября", - говорится в сообщении издания.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Фицо рассказал, как изменилась оппозиция в Словакии после покушения на него
11 мая, 12:52
По его данным, судья Игор Кралик в среду прервал главное слушание, в августе оно продолжится допросом свидетелей по делу.
Утром во вторник в Специализированном уголовном суде города Банска-Быстрица начался судебный процесс по делу о совершенном в мае 2024 года покушении на премьера Словакии, единственным подсудимым по делу проходит 72-летний Цинтула, который стрелял в словацкого премьера, как утверждает следствие, по политическим мотивам. В среду в суде была заслушана запись показаний премьер-министра Словакии, которые он дал летом 2024 года. Фицо тогда рассказал, что не терял сознание до момента начала операции в больнице, куда он был доставлен с огнестрельными ранениями.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался пенсионер Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
МВД Словакии информировало, что 72-летний Цинтула руководствовался политическими мотивами, он был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Адвокат и советник премьер-министра Словакии Давид Линдтнер говорил, что стрелявший в Фицо хотел своими действиями спровоцировать падение действующего правительства и досрочные выборы, поэтому квалификация преступления была изменена с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула, которому может грозить пожизненный срок заключения, был основателем литературного клуба, автором нескольких книг, за несколько недель до покушения на Фицо он также участвовал в антиправительственном митинге рядом с местом заседания кабмина. Словацкие СМИ сообщали, что Цинтула регулярно принимал участие в протестах против кабмина Фицо и не скрывал своего недовольства действующим правительством.
Кадр видео задержания нападавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Обвиняемый в покушении на Фицо рассказал, почему стрелял в политика
8 июля, 11:23
 
В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала