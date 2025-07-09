https://ria.ru/20250709/slovakija-2028188015.html

В рассмотрении дела о покушении на Фицо объявили перерыв

В рассмотрении дела о покушении на Фицо объявили перерыв - РИА Новости, 09.07.2025

В рассмотрении дела о покушении на Фицо объявили перерыв

Судья, который рассматривает дело о покушении в мае 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объявил перерыв до августа, сообщило словацкое издание... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:23:00+03:00

2025-07-09T17:23:00+03:00

2025-07-09T17:34:00+03:00

в мире

словакия

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нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Судья, который рассматривает дело о покушении в мае 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объявил перерыв до августа, сообщило словацкое издание Denník N. "Процесс с Юраем Цинтулой продолжится 5 августа и потом 19 сентября", - говорится в сообщении издания. По его данным, судья Игор Кралик в среду прервал главное слушание, в августе оно продолжится допросом свидетелей по делу. Утром во вторник в Специализированном уголовном суде города Банска-Быстрица начался судебный процесс по делу о совершенном в мае 2024 года покушении на премьера Словакии, единственным подсудимым по делу проходит 72-летний Цинтула, который стрелял в словацкого премьера, как утверждает следствие, по политическим мотивам. В среду в суде была заслушана запись показаний премьер-министра Словакии, которые он дал летом 2024 года. Фицо тогда рассказал, что не терял сознание до момента начала операции в больнице, куда он был доставлен с огнестрельными ранениями. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался пенсионер Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. МВД Словакии информировало, что 72-летний Цинтула руководствовался политическими мотивами, он был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Адвокат и советник премьер-министра Словакии Давид Линдтнер говорил, что стрелявший в Фицо хотел своими действиями спровоцировать падение действующего правительства и досрочные выборы, поэтому квалификация преступления была изменена с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула, которому может грозить пожизненный срок заключения, был основателем литературного клуба, автором нескольких книг, за несколько недель до покушения на Фицо он также участвовал в антиправительственном митинге рядом с местом заседания кабмина. Словацкие СМИ сообщали, что Цинтула регулярно принимал участие в протестах против кабмина Фицо и не скрывал своего недовольства действующим правительством.

https://ria.ru/20250511/slovakiya-2016331290.html

https://ria.ru/20250708/slovakiya-2027850168.html

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в мире, словакия, украина, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо