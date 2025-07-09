https://ria.ru/20250709/sledstvie-2028219110.html

Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"*

Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"* - РИА Новости, 09.07.2025

Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"*

Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать издателя "Медузы"* Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:51:00+03:00

2025-07-09T19:51:00+03:00

2025-07-09T20:00:00+03:00

россия

галина тимченко

портал "медуза"

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать издателя "Медузы"* Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщается в картотеке суда."Зарегистрирован материал по части 3 статьи 284.1 УК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Тимченко Г.В.**", - сказано в карточке уголовного дела.Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения Тимченко** рассмотрят сегодня.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента

https://ria.ru/20250611/rozysk-2022304193.html

россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, галина тимченко, портал "медуза", происшествия, москва