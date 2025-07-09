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Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"*
Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"* - РИА Новости, 09.07.2025
Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"*
Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать издателя "Медузы"* Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:51:00+03:00
2025-07-09T19:51:00+03:00
2025-07-09T20:00:00+03:00
россия
галина тимченко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать издателя "Медузы"* Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщается в картотеке суда."Зарегистрирован материал по части 3 статьи 284.1 УК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Тимченко Г.В.**", - сказано в карточке уголовного дела.Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения Тимченко** рассмотрят сегодня.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, галина тимченко, портал "медуза", происшествия, москва
Россия, Галина Тимченко, Портал "Медуза", Происшествия, Москва
Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"*
Следствие попросило суд заочно арестовать основательницу "Медузы" Тимченко