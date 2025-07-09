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Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"* - РИА Новости, 09.07.2025
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19:51 09.07.2025 (обновлено: 20:00 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/sledstvie-2028219110.html
Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"*
Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"* - РИА Новости, 09.07.2025
Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"*
Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать издателя "Медузы"* Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:51:00+03:00
2025-07-09T20:00:00+03:00
россия
галина тимченко
портал "медуза"
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать издателя "Медузы"* Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщается в картотеке суда.&quot;Зарегистрирован материал по части 3 статьи 284.1 УК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Тимченко Г.В.**&quot;, - сказано в карточке уголовного дела.Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения Тимченко** рассмотрят сегодня.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента
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россия, галина тимченко, портал "медуза", происшествия, москва
Россия, Галина Тимченко, Портал "Медуза", Происшествия, Москва
Следствие попросило заочно арестовать основательницу "Медузы"*

Следствие попросило суд заочно арестовать основательницу "Медузы" Тимченко

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОснователь интернет-издания "Медуза"* Галина Тимченко**
Основатель интернет-издания Медуза* Галина Тимченко** - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Основатель интернет-издания "Медуза"* Галина Тимченко**. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать издателя "Медузы"* Галину Тимченко** по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщается в картотеке суда.
«

"Зарегистрирован материал по части 3 статьи 284.1 УК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Тимченко Г.В.**", - сказано в карточке уголовного дела.

Отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения Тимченко** рассмотрят сегодня.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента
Галина Тимченко - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Основательницу издания "Медуза"* объявили в розыск
11 июня, 16:50
 
РоссияГалина ТимченкоПортал "Медуза"ПроисшествияМосква
 
 
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