https://ria.ru/20250709/signal-2028072741.html

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.07.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:13:00+03:00

2025-07-09T09:13:00+03:00

2025-07-09T09:13:00+03:00

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщает региональное ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 11.09 мск вторника, спустя 21 час 14 минут тревогу отменили. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250709/opasnost-2028069369.html

белгородская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность