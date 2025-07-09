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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.07.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:13:00+03:00
2025-07-09T09:13:00+03:00
2025-07-09T09:13:00+03:00
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщает региональное ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 11.09 мск вторника, спустя 21 час 14 минут тревогу отменили. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250709/opasnost-2028069369.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА спустя 21 час