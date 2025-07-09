https://ria.ru/20250709/shkola-2028048278.html
Минпросвещения вводит новые правила для контрольных работ в школах
Минпросвещения вводит новые правила для контрольных работ в школах - РИА Новости, 09.07.2025
Минпросвещения вводит новые правила для контрольных работ в школах
Минпросвещения с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах, следует из документа ведомства, с... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:36:00+03:00
2025-07-09T02:36:00+03:00
2025-07-09T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минпросвещения с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.Согласно новым правилам, с нового учебного года школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков (длительность каждого составляет не более чем 45 минут).Длительность практической работы, не представляющей собой форму контроля, будет составлять один урок (не более чем 45 минут).Кроме того, объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать десяти процентов от всего объема учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе.
https://sn.ria.ru/20250707/kravtsov-2027634640.html
https://ria.ru/20250419/shkola-2012217333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, школа, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Школа, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения вводит новые правила для контрольных работ в школах
Минпросвещения вводит единые нормы времени на контрольные работы в школах
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минпросвещения с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно новым правилам, с нового учебного года школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков (длительность каждого составляет не более чем 45 минут).
Длительность практической работы, не представляющей собой форму контроля, будет составлять один урок (не более чем 45 минут).
Кроме того, объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать десяти процентов от всего объема учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе.