https://ria.ru/20250709/shkola-2028048278.html

Минпросвещения вводит новые правила для контрольных работ в школах

Минпросвещения вводит новые правила для контрольных работ в школах - РИА Новости, 09.07.2025

Минпросвещения вводит новые правила для контрольных работ в школах

Минпросвещения с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах, следует из документа ведомства, с... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:36:00+03:00

2025-07-09T02:36:00+03:00

2025-07-09T12:11:00+03:00

общество

школа

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_0:252:3126:2010_1920x0_80_0_0_fb4b6f0729de6c9bfae948e243671114.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минпросвещения с 1 сентября 2025 года вводит единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.Согласно новым правилам, с нового учебного года школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков (длительность каждого составляет не более чем 45 минут).Длительность практической работы, не представляющей собой форму контроля, будет составлять один урок (не более чем 45 минут).Кроме того, объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать десяти процентов от всего объема учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе.

https://sn.ria.ru/20250707/kravtsov-2027634640.html

https://ria.ru/20250419/shkola-2012217333.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, школа, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование