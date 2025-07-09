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В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.07.2025
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03:25 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/sheremetevo-2028051811.html
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.07.2025
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:25:00+03:00
2025-07-09T03:25:00+03:00
артем кореняко
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
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артем кореняко, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Артем Кореняко, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево"
Пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажирский терминал B аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
02:26
 
Артем КоренякоШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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