https://ria.ru/20250709/sheremetevo-2028051811.html

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.07.2025

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:25:00+03:00

2025-07-09T03:25:00+03:00

2025-07-09T03:25:00+03:00

артем кореняко

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250709/kaluga-2028047594.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артем кореняко, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность