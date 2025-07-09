https://ria.ru/20250709/sheremetevo-2028051811.html
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.07.2025
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:25:00+03:00
2025-07-09T03:25:00+03:00
2025-07-09T03:25:00+03:00
артем кореняко
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250709/kaluga-2028047594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем кореняко, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Артем Кореняко, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов