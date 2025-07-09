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Темное наследство: кто из знаменитостей вырос в семьях преступников

Темное наследство: кто из знаменитостей вырос в семьях преступников - РИА Новости, 09.07.2025

Темное наследство: кто из знаменитостей вырос в семьях преступников

Они блистают на красных дорожках, собирают миллионы фанатов и живут в мире гламура. Но за их успехом часто скрывается темное наследство — семьи, где... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:49:00+03:00

2025-07-09T19:49:00+03:00

2025-07-09T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Они блистают на красных дорожках, собирают миллионы фанатов и живут в мире гламура. Но за их успехом часто скрывается темное наследство — семьи, где преступление было семейным бизнесом, а криминал передавался по наследству. Кто из знаменитостей вырос в тени мафиозных кланов, нацистских преступников или коррумпированных олигархов? И как это прошлое повлияло на их судьбу?Глянцевая жизнь и криминальное прошлое: семейный скандал ПрилучныхПока Павел Прилучный и Зепюр Брутян создают в соцсетях образ идеальной пары — нежные фото, трогательные посты о сыне Павла Тимофее и демонстрация семейного счастья — за кулисами этой идиллии разворачивается настоящий детектив. Отец актрисы, 58-летний Аршак Брутян, объявлен в международный розыск по обвинению в организации подпольного игорного бизнеса.По данным следствия, Брутян-старший не просто участвовал, а руководил сетью нелегальных азартных игр, приносивших миллионные доходы. В прошлом году в Москве уже проводились задержания в аналогичном подпольном казино, скрытом в обычной квартире. Тогда Аршака допросили и отпустили, но теперь суд заочно санкционировал его арест.По последним данным, Брутян находится за границей, и вопрос о его экстрадиции пока остается открытым. Если его доставят в Россию и докажут вину, мужчине грозит до 6 лет колонии.Зепюр ранее называла ситуацию "заказной", намекая на попытки опорочить ее семью. "Это ложь! Кому-то мешает наше счастье", — заявляла актриса. С тех пор ни она, ни Прилучный публично не комментировали дело, продолжая вести соцсети в прежнем романтичном ключе.Поклонники разделились: одни видят угрозу репутации звездной пары, другие уверены — дети не должны отвечать за грехи родителей. Но вопрос остается открытым: как этот скандал отразится на карьере и отношениях Прилучных?Темное прошлое звезды: история отца Кети ТопурииЗа блестящим образом певицы Кети Топурии скрывается непростая семейная история. Ее отец, Андро Топурия, был одним из самых противоречивых персонажей грузинских 90-х — вором в законе, чья жизнь оборвалась трагически в московской тюрьме.В эпоху безвластия в Грузии Андро Топурия, по словам дочери, не был классическим преступником."Он не убивал людей. В тех условиях он просто защищал нас, как умел. Для меня он всегда останется суперпапой", — рассказывала Кети.История с тюремным сроком началась, когда молодой Андро оказался замешан в смертельной драке. Хотя непосредственного участия в убийстве он не принимал, подросток взял вину на себя, отказавшись выдать настоящего виновника.Переехав в Россию, Андро столкнулся с новой бедой — наркозависимостью. В 2010 году его арестовали за распространение запрещенных веществ. Тюремный срок стал для него последним — он скончался в камере при загадочных обстоятельствах. Официально — от инфаркта. Неофициально — от передозировки.Кети не раз подчеркивала, что не стыдится своего отца, называя его жертвой обстоятельств. Эта семейная драма стала для певицы одновременно болью и источником силы, закаливающей ее характер перед испытаниями шоу-бизнеса.Незаживающая рана Ксении Бородиной: история отца-авантюристаЗа успешным образом телеведущей Ксении Бородиной скрывается глубокая детская травма, связанная с ее отцом — загадочным и противоречивым Кимом Амоевым. Их отношения напоминали американские горки — от обожания до горького разочарования.Когда Ксении не было и года, Ким оставил семью. Мать вскоре уехала в Италию, оставив девочку на попечение бабушек и дедушек. Несмотря на обучение в элитном лицее и поездки за границу, Ксения остро ощущала нехватку отцовской любви."Я готова была ждать его часами за дверью, когда он обещал прийти", — вспоминала телеведущая.Ким Амоев — езид по национальности — вел жизнь, достойную криминального романа. Он скрыл настоящий возраст при женитьбе, ему было 40 вместо заявленных 30. Он имел несколько семей и детей от разных женщин, фигурировал в полицейских сводках как приближенный к ворам в законе. В 2013 году его задержали на сходке памяти Деда Хасана, что окончательно закрепило за ним репутацию человека из криминальных кругов.Самый болезненный эпизод произошел в день ее шестнадцатилетия. Отец пообещал прийти — и Ксения отменила весь праздник в его ожидании. Но он так и не появился. Именно тогда она решила сменить фамилию с Амоевой на Бородину — по одной версии, из-за боли предательства, по другой — из-за требований "Дома-2".В 2018 году Ким Амоев умер после инсульта. Ксения успела попрощаться с отцом, который мог только мычать в ответ. Позже она ездила в Тбилиси, чтобы найти его могилу — символический акт завершения незавершенных отношений.Бородина признается, что подсознательно искала в мужчинах черты отца:"Я выбирала харизматичных кавказцев — таких же ярких и ненадежных".Сегодня телеведущая активно работает с психологом, пытаясь разорвать этот порочный круг. Ее история — наглядный пример того, как детские травмы влияют на всю последующую жизнь, даже если внешне она кажется идеальной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60