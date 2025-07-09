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Сальдо готов показать отцу Маска Херсонскую область - РИА Новости, 09.07.2025
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08:52 09.07.2025
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Сальдо готов показать отцу Маска Херсонскую область
Сальдо готов показать отцу Маска Херсонскую область - РИА Новости, 09.07.2025
Сальдо готов показать отцу Маска Херсонскую область
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола и показать, как... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T08:52:00+03:00
2025-07-09T08:52:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола и показать, как позитивно преобразился регион в составе России. Ранее инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк. "С удовольствием бы показал человеку с независимыми взглядами, как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России. Конечно, речь идет о части левобережья, расположенной за пределами насквозь простреливаемой 15-километровой зоны. Любой голос правды - удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, в рамках визита, если он состоится, нужно особенно подходить к вопросу обеспечения безопасности. "Уверен, что оголтелые боевики Зеленского не остановились бы перед тем, чтобы попытаться совершить теракт в отношении такого гостя, например, с использованием дронов", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, россия, херсонская область , донецк, владимир сальдо, илон маск, эррол маск
В мире, Россия, Херсонская область , Донецк, Владимир Сальдо, Илон Маск, Эррол Маск
Сальдо готов показать отцу Маска Херсонскую область

Сальдо готов показать отцу Маска, как изменилась Херсонская область в составе РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола и показать, как позитивно преобразился регион в составе России.
Ранее инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк.
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"С удовольствием бы показал человеку с независимыми взглядами, как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России. Конечно, речь идет о части левобережья, расположенной за пределами насквозь простреливаемой 15-километровой зоны. Любой голос правды - удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников", - сказал Сальдо.
При этом, по его словам, в рамках визита, если он состоится, нужно особенно подходить к вопросу обеспечения безопасности.
«
"Уверен, что оголтелые боевики Зеленского не остановились бы перед тем, чтобы попытаться совершить теракт в отношении такого гостя, например, с использованием дронов", - сказал Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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В миреРоссияХерсонская областьДонецкВладимир СальдоИлон МаскЭррол Маск
 
 
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