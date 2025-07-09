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Сальдо готов показать отцу Маска Херсонскую область

Сальдо готов показать отцу Маска Херсонскую область - РИА Новости, 09.07.2025

Сальдо готов показать отцу Маска Херсонскую область

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола и показать, как... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:52:00+03:00

2025-07-09T08:52:00+03:00

2025-07-09T08:52:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола и показать, как позитивно преобразился регион в составе России. Ранее инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк. "С удовольствием бы показал человеку с независимыми взглядами, как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России. Конечно, речь идет о части левобережья, расположенной за пределами насквозь простреливаемой 15-километровой зоны. Любой голос правды - удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, в рамках визита, если он состоится, нужно особенно подходить к вопросу обеспечения безопасности. "Уверен, что оголтелые боевики Зеленского не остановились бы перед тем, чтобы попытаться совершить теракт в отношении такого гостя, например, с использованием дронов", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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