https://ria.ru/20250709/rumynija-2028192510.html

Румыния запретила въезд мэру Кишинева по заказу Молдавии, заявила оппозиция

Румыния запретила въезд мэру Кишинева по заказу Молдавии, заявила оппозиция - РИА Новости, 09.07.2025

Румыния запретила въезд мэру Кишинева по заказу Молдавии, заявила оппозиция

Румынские власти запретили мэру Кишинева и лидеру партии "Движение национальной альтернативы" Иону Чебану въезд в Евросоюз по заказу властей Молдавии, которые... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:35:00+03:00

2025-07-09T17:35:00+03:00

2025-07-09T17:39:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Румынские власти запретили мэру Кишинева и лидеру партии "Движение национальной альтернативы" Иону Чебану въезд в Евросоюз по заказу властей Молдавии, которые видят в нем угрозу своему правлению, заявили в молдавском оппозиционном блоке "Альтернатива". Министерство иностранных дел Румынии сообщило в среду, что запретило въезд в страну мэру Кишинева Чебану из соображений национальной безопасности. Чебан в августе 2022 года сообщил о создании партии "Движение национальной альтернативы". А 31 января этого года он заявил, что его партия сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива". Согласно опросам, новый блок может попасть в парламент после выборов, запланированных на 28 сентября. "Сегодня по заказу властей Молдавии мэру столицы Республики Молдова запрещен въезд в страны Европейского союза. Мы польщены, что наш коллега и соратник Ион Чебан воспринимается нынешней властью в качестве единственной угрозы своему бездарному правлению. Мы знаем, что действующий в Кишиневе режим на ближайшие дни подготовил целую серию специальных карательных мероприятий против Иона Чебана, блока "Альтернатива" в целом", - сообщается в Telegram-канале блока "Альтернатива". Представители оппозиции полагают, что страх проиграть предстоящие парламентские выборы вызывает панику у властей Молдавии, толкая власть на "еще большие глупости, ошибки и преступления". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250709/moldavija-2028106300.html

https://ria.ru/20250310/rumyniya-2004198854.html

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