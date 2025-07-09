https://ria.ru/20250709/rossiya-2028208586.html
В Дагестане 80 человек госпитализировали с кишечной инфекцией
В Дагестане 80 человек госпитализировали с кишечной инфекцией - РИА Новости, 09.07.2025
В Дагестане 80 человек госпитализировали с кишечной инфекцией
Более 80 человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Магарамкентском районе Дагестана после отравления водой, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:39:00+03:00
2025-07-09T18:39:00+03:00
2025-07-09T18:43:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Более 80 человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Магарамкентском районе Дагестана после отравления водой, сообщили в пресс-службе минздрава региона.В среду в министерстве сообщали, что в Магарамкентском районе за сутки к врачам обратились 110 человек с симптомами отравления, 18 из них были госпитализированы. Отмечалось, что у всех легкая и средняя степень тяжести течения болезни, тяжелых случаев нет. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям."За последние двое суток с симптомами гастроэнтерита здесь зарегистрировано 274 человек, 270 из которых дети. Болезнь протекает в легкой форме, в стационаре Магарамкентской центральной районной больницы развернуты дополнительные койки. Сейчас здесь лечатся 84 пациента с кишечной инфекцией, остальные получают лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250709/otravlenie-2028066856.html
республика дагестан
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происшествия, республика дагестан, россия, магарамкентский район
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Магарамкентский район
В Дагестане 80 человек госпитализировали с кишечной инфекцией
В Дагестане в Магарамкентском районе 80 человек отравились водой