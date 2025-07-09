https://ria.ru/20250709/rossiya-2028193313.html

Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток

Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток - РИА Новости, 09.07.2025

Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:38:00+03:00

2025-07-09T17:38:00+03:00

2025-07-09T18:42:00+03:00

геленджик

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355126_0:217:3067:1942_1920x0_80_0_0_86410a108507da940ca4438fefea84f1.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации.Отмечается, что регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество