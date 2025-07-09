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Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток - РИА Новости, 09.07.2025
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17:38 09.07.2025 (обновлено: 18:42 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028193313.html
Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток
Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток - РИА Новости, 09.07.2025
Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 09.07.2025
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геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации.Отмечается, что регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
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геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток

Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться с 8:30 утра до 20:00 мск

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт летит в небе
Самолёт летит в небе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Отмечается, что регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
 
ГеленджикФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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