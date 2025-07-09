https://ria.ru/20250709/rossiya-2028054649.html

Попова прокомментировала уход зарубежных брендов из России

Попова прокомментировала уход зарубежных брендов из России - РИА Новости, 09.07.2025

Попова прокомментировала уход зарубежных брендов из России

Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T04:38:00+03:00

2025-07-09T04:38:00+03:00

2025-07-09T04:38:00+03:00

экономика

россия

женева (город)

владимир путин

анна попова

денис мантуров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Если посмотреть на наши полки, то пустых не было, нет и не будет. Наши производители замещают то, что, казалось, "выпадет". Замещают очень успешно, очень эффективно, и могу вам совершенно ответственно сказать, что очень качественными товарами, что продуктовые и что непродуктовых тоже. Насчет возвращения (иностранных брендов – ред.) принцип у нас один, это интерес российского потребителя. Но если этот интерес можно защитить, можно обеспечить российскими брендами, то это лучший вариант", - сказала она. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов. Ряд иностранных брендов самостоятельно приняли решение об уходе из России в 2022-2023 годах. Путин ранее отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html

https://ria.ru/20250217/brendy-1999837596.html

https://ria.ru/20250217/kreml-1999801318.html

россия

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, женева (город), владимир путин, анна попова, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), оон