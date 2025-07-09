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Попова прокомментировала уход зарубежных брендов из России - РИА Новости, 09.07.2025
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04:38 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rossiya-2028054649.html
Попова прокомментировала уход зарубежных брендов из России
Попова прокомментировала уход зарубежных брендов из России - РИА Новости, 09.07.2025
Попова прокомментировала уход зарубежных брендов из России
Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:38:00+03:00
2025-07-09T04:38:00+03:00
экономика
россия
женева (город)
владимир путин
анна попова
денис мантуров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Если посмотреть на наши полки, то пустых не было, нет и не будет. Наши производители замещают то, что, казалось, "выпадет". Замещают очень успешно, очень эффективно, и могу вам совершенно ответственно сказать, что очень качественными товарами, что продуктовые и что непродуктовых тоже. Насчет возвращения (иностранных брендов – ред.) принцип у нас один, это интерес российского потребителя. Но если этот интерес можно защитить, можно обеспечить российскими брендами, то это лучший вариант", - сказала она. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов. Ряд иностранных брендов самостоятельно приняли решение об уходе из России в 2022-2023 годах. Путин ранее отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html
https://ria.ru/20250217/brendy-1999837596.html
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экономика, россия, женева (город), владимир путин, анна попова, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), оон
Экономика, Россия, Женева (город), Владимир Путин, Анна Попова, Денис Мантуров, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ООН
Попова прокомментировала уход зарубежных брендов из России

Попова: пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина в отделе кондитерских изделий гипермаркета "Лента Эконом" в Санкт-Петербурге
Женщина в отделе кондитерских изделий гипермаркета Лента Эконом в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина в отделе кондитерских изделий гипермаркета "Лента Эконом" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Пустых полок в России из-за ухода зарубежных брендов не было и не будет, российские производители очень эффективно замещают продукцию брендов, покинувших РФ, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Торговый зал в фирменном салоне Samsung Electronics - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам
19 февраля, 15:49
"Если посмотреть на наши полки, то пустых не было, нет и не будет. Наши производители замещают то, что, казалось, "выпадет". Замещают очень успешно, очень эффективно, и могу вам совершенно ответственно сказать, что очень качественными товарами, что продуктовые и что непродуктовых тоже. Насчет возвращения (иностранных брендов – ред.) принцип у нас один, это интерес российского потребителя. Но если этот интерес можно защитить, можно обеспечить российскими брендами, то это лучший вариант", - сказала она.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов.
Ряд иностранных брендов самостоятельно приняли решение об уходе из России в 2022-2023 годах.
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Минпромторг не планирует поощрять возвращение иностранных брендов
17 февраля, 14:37
Путин ранее отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
Торговый центр Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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ЭкономикаРоссияЖенева (город)Владимир ПутинАнна ПоповаДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ООН
 
 
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