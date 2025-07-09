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Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в Антарктиде
Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в Антарктиде - РИА Новости, 09.07.2025
Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в Антарктиде
Россия планирует разместить 30 наземных объектов системы ГЛОНАСС в 16 государствах и Антарктиде, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:39:00+03:00
2025-07-09T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Россия планирует разместить 30 наземных объектов системы ГЛОНАСС в 16 государствах и Антарктиде, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". В пятницу в Венесуэле была введена в эксплуатацию измерительная станция спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. "Всего планируется открыть 30 объектов в 16 государствах и Антарктиде", - говорится в сообщении. Станция в Венесуэле позволит наблюдать за состоянием космических аппаратов системы ГЛОНАСС в экваториальной зоне западного полушария Земли, повысит точность позиционирования потребителей и даст прирост зоны покрытия на 3,11%.
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венесуэла, россия, антарктида, роскосмос, в мире
Венесуэла, Россия, Антарктида, Роскосмос, В мире
Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в Антарктиде
Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в 16 государствах и Антарктиде