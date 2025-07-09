Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в Антарктиде - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/rossija-2028226379.html
Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в Антарктиде
Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в Антарктиде - РИА Новости, 09.07.2025
Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в Антарктиде
Россия планирует разместить 30 наземных объектов системы ГЛОНАСС в 16 государствах и Антарктиде, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:39:00+03:00
2025-07-09T20:39:00+03:00
венесуэла
россия
антарктида
роскосмос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024294046_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_d0268362dbea4fcc31f9756c6c81438a.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Россия планирует разместить 30 наземных объектов системы ГЛОНАСС в 16 государствах и Антарктиде, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". В пятницу в Венесуэле была введена в эксплуатацию измерительная станция спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. "Всего планируется открыть 30 объектов в 16 государствах и Антарктиде", - говорится в сообщении. Станция в Венесуэле позволит наблюдать за состоянием космических аппаратов системы ГЛОНАСС в экваториальной зоне западного полушария Земли, повысит точность позиционирования потребителей и даст прирост зоны покрытия на 3,11%.
https://ria.ru/20250422/sputniki-2012701118.html
венесуэла
россия
антарктида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024294046_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_b73805adf7872d0d4d182b42f2a34f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, антарктида, роскосмос, в мире
Венесуэла, Россия, Антарктида, Роскосмос, В мире
Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в Антарктиде

Россия планирует разместить 30 объектов ГЛОНАСС в 16 государствах и Антарктиде

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Россия планирует разместить 30 наземных объектов системы ГЛОНАСС в 16 государствах и Антарктиде, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
В пятницу в Венесуэле была введена в эксплуатацию измерительная станция спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.
"Всего планируется открыть 30 объектов в 16 государствах и Антарктиде", - говорится в сообщении.
Станция в Венесуэле позволит наблюдать за состоянием космических аппаратов системы ГЛОНАСС в экваториальной зоне западного полушария Земли, повысит точность позиционирования потребителей и даст прирост зоны покрытия на 3,11%.
Макет спутника ГЛОНАСС - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС
22 апреля, 12:11
 
ВенесуэлаРоссияАнтарктидаРоскосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала