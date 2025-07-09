https://ria.ru/20250709/rosselhoznadzor-2028210247.html

Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Азербайджана

Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Азербайджана - РИА Новости, 10.07.2025

Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Азербайджана

Россельхознадзор по обращению Азербайджана ограничивает ввоз в Россию молочной продукции азербайджанских производителей ООО "Allbuy" и OOO "Milk products",... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-09T18:52:00+03:00

2025-07-09T18:52:00+03:00

2025-07-10T01:04:00+03:00

экономика

азербайджан

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россельхознадзор по обращению Азербайджана ограничивает ввоз в Россию молочной продукции азербайджанских производителей ООО "Allbuy" и OOO "Milk products", поскольку эти предприятия не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции и отказались от проведения инспекций, сообщило ведомство. Как уточняется, в Россельхознадзор обратилось агентство пищевой безопасности Азербайджана. С учетом отказа упомянутых производителей от инспекции ввоз их молочной продукции в Россию ограничили.Кроме того, Россельхознадзор до 14 июля запросил у компетентного ведомства Азербайджана информацию о происхождении сырья других производителей - ООО "Аteha" (производство молока и молочной продукции), ООО "Azemal" (молоко, сыр, сливочное масло, сливки), OOO "Az. milka export" (производство и переработка молочных продуктов (сливочное масло).

https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html

азербайджан

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, азербайджан, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)