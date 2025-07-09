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Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Азербайджана - РИА Новости, 10.07.2025
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18:52 09.07.2025 (обновлено: 01:04 10.07.2025)
https://ria.ru/20250709/rosselhoznadzor-2028210247.html
Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Азербайджана
Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Азербайджана - РИА Новости, 10.07.2025
Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Азербайджана
Россельхознадзор по обращению Азербайджана ограничивает ввоз в Россию молочной продукции азербайджанских производителей ООО "Allbuy" и OOO "Milk products",... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-09T18:52:00+03:00
2025-07-10T01:04:00+03:00
экономика
азербайджан
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россельхознадзор по обращению Азербайджана ограничивает ввоз в Россию молочной продукции азербайджанских производителей ООО "Allbuy" и OOO "Milk products", поскольку эти предприятия не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции и отказались от проведения инспекций, сообщило ведомство. Как уточняется, в Россельхознадзор обратилось агентство пищевой безопасности Азербайджана. С учетом отказа упомянутых производителей от инспекции ввоз их молочной продукции в Россию ограничили.Кроме того, Россельхознадзор до 14 июля запросил у компетентного ведомства Азербайджана информацию о происхождении сырья других производителей - ООО "Аteha" (производство молока и молочной продукции), ООО "Azemal" (молоко, сыр, сливочное масло, сливки), OOO "Az. milka export" (производство и переработка молочных продуктов (сливочное масло).
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азербайджан
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экономика, азербайджан, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Азербайджан, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции из Азербайджана

Россия ограничивает ввоз молочной продукции двух азербайджанских производителей

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россельхознадзор по обращению Азербайджана ограничивает ввоз в Россию молочной продукции азербайджанских производителей ООО "Allbuy" и OOO "Milk products", поскольку эти предприятия не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции и отказались от проведения инспекций, сообщило ведомство.
Как уточняется, в Россельхознадзор обратилось агентство пищевой безопасности Азербайджана. С учетом отказа упомянутых производителей от инспекции ввоз их молочной продукции в Россию ограничили.
Кроме того, Россельхознадзор до 14 июля запросил у компетентного ведомства Азербайджана информацию о происхождении сырья других производителей - ООО "Аteha" (производство молока и молочной продукции), ООО "Azemal" (молоко, сыр, сливочное масло, сливки), OOO "Az. milka export" (производство и переработка молочных продуктов (сливочное масло).
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ЭкономикаАзербайджанРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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