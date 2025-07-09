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Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно - РИА Новости, 09.07.2025
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21:42 09.07.2025 (обновлено: 23:58 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/rosgvardeets-2028233604.html
Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно
Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно - РИА Новости, 09.07.2025
Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно
Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске росгвардеец Вячеслав Гаврилов будет посмертно награждён орденом Мужества, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:42:00+03:00
2025-07-09T23:58:00+03:00
происшествия
курск
москва
александр хинштейн
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске росгвардеец Вячеслав Гаврилов будет посмертно награждён орденом Мужества, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщил Хинштейн. &quot;Погибший вчера при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)...Прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, курск, москва, александр хинштейн, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Курск, Москва, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно

Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят орденом Мужества посмертно

© Фото : Курсы тактической медицины Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске
 Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Курсы тактической медицины
Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске росгвардеец Вячеслав Гаврилов будет посмертно награждён орденом Мужества, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщил Хинштейн.
«

"Погибший вчера при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)...Прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет", - написал он в своем Telegram-канале.

Последствия удара ВСУ по пляжу Городской в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Умер мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке беспилотника
Вчера, 17:14
 
ПроисшествияКурскМоскваАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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