Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно
Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят орденом Мужества посмертно
© Фото : Курсы тактической медицины Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске
© Фото : Курсы тактической медицины
Боец Росгвардии Вячеслав Гаврилов, погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске росгвардеец Вячеслав Гаврилов будет посмертно награждён орденом Мужества, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщил Хинштейн.
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"Погибший вчера при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)...Прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет", - написал он в своем Telegram-канале.