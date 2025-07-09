https://ria.ru/20250709/rosgvardeets-2028233604.html

Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно

Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно - РИА Новости, 09.07.2025

Погибшего в Курске росгвардейца Гаврилова наградят посмертно

Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске росгвардеец Вячеслав Гаврилов будет посмертно награждён орденом Мужества, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:42:00+03:00

2025-07-09T21:42:00+03:00

2025-07-09T23:58:00+03:00

происшествия

курск

москва

александр хинштейн

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске росгвардеец Вячеслав Гаврилов будет посмертно награждён орденом Мужества, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек. Пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву, сообщил Хинштейн. "Погибший вчера при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)...Прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов погиб, как герой: прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте. Ему было всего 27 лет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250709/malchik-2028185666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курск, москва, александр хинштейн, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)