Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о реальной ситуации на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 09.07.2025 (обновлено: 07:49 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/rezhim-2028047760.html
В США рассказали о реальной ситуации на Украине
В США рассказали о реальной ситуации на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
В США рассказали о реальной ситуации на Украине
Россия добьется победы любым путем, для этого есть все возможности, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:30:00+03:00
2025-07-09T07:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
дэниел дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Россия добьется победы любым путем, для этого есть все возможности, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Россия своего добьется, путем переговоров или военным путем. И они уже доказали, что возможности у них есть, в отличие от киевского режима", — сказал он.Подполковник также отметил, что российские специалисты прекрасно умеют анализировать информацию, поэтому они совершенно точно знают, что объем поставок Украине сокращается, а восполнить потери киевскому режиму некем."Ну и к чему все идет? Если сделки не будет, Россия победит силой. Вот и все, что нужно знать", — заключил Дэвис.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028043619.html
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, дэниел дэвис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Дэниел Дэвис
В США рассказали о реальной ситуации на Украине

Подполковник Дэвис: у России есть все необходимое для победы любым путем

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Россия добьется победы любым путем, для этого есть все возможности, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.
"Россия своего добьется, путем переговоров или военным путем. И они уже доказали, что возможности у них есть, в отличие от киевского режима", — сказал он.
Блошиный рынок в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Настоящая катастрофа": экс-премьер раскрыл, что случилось на Украине
01:09
Подполковник также отметил, что российские специалисты прекрасно умеют анализировать информацию, поэтому они совершенно точно знают, что объем поставок Украине сокращается, а восполнить потери киевскому режиму некем.
"Ну и к чему все идет? Если сделки не будет, Россия победит силой. Вот и все, что нужно знать", — заключил Дэвис.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Украину окончательно списали со счетов. Европе приготовиться
7 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваДэниел Дэвис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала