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В США рассказали о реальной ситуации на Украине
В США рассказали о реальной ситуации на Украине - РИА Новости, 09.07.2025
В США рассказали о реальной ситуации на Украине
Россия добьется победы любым путем, для этого есть все возможности, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:30:00+03:00
2025-07-09T02:30:00+03:00
2025-07-09T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 09 июл — РИА Новости. Россия добьется победы любым путем, для этого есть все возможности, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Россия своего добьется, путем переговоров или военным путем. И они уже доказали, что возможности у них есть, в отличие от киевского режима", — сказал он.Подполковник также отметил, что российские специалисты прекрасно умеют анализировать информацию, поэтому они совершенно точно знают, что объем поставок Украине сокращается, а восполнить потери киевскому режиму некем."Ну и к чему все идет? Если сделки не будет, Россия победит силой. Вот и все, что нужно знать", — заключил Дэвис.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028043619.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Дэниел Дэвис
В США рассказали о реальной ситуации на Украине
Подполковник Дэвис: у России есть все необходимое для победы любым путем