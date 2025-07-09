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Гарбузов: компании Москвы показали разработки в микроэлектронике и фотонике
Гарбузов: компании Москвы показали разработки в микроэлектронике и фотонике - РИА Новости, 09.07.2025
Гарбузов: компании Москвы показали разработки в микроэлектронике и фотонике
Московские компании, занимающиеся производством микроэлектронной и фотонной продукции, представили инновационные разработки на международной промышленной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:00:00+03:00
2025-07-09T14:00:00+03:00
2025-07-09T14:20:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Московские компании, занимающиеся производством микроэлектронной и фотонной продукции, представили инновационные разработки на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, рассказал министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно развивает высокотехнологичную промышленность. Фотонная и микроэлектронная продукция имеет стратегическое значение для развития многих секторов: промышленности, информационных технологий, медицины, телекоммуникаций, транспортной инфраструктуры и других. Столичные компании, в том числе на базе межотраслевого кластера, создают прорывные решения, ставят на поток перспективные технологии и осваивают выпуск самой современной продукции", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Москва способствует прогрессу сфер микроэлектроники и фотоники. Столица создает предприятиям благоприятные условия для развития, также компании могут рассчитывать на поддержку. Так, у предприятий есть возможность привлечь льготный инвесткредит, а резиденты особой экономической зоны Москвы могут получить налоговые преференции.Так, на выставке свою фотонную интегральную схему показал резидент ОЭЗ "Технополис Москва" "Московский центр фотоники". Изделие имеет большое количество оптически связанных компонентов.Предприятие "Микрон" показало отечественную СИМ-карту. Изделие поддерживает российскую аутентификацию, электронную подпись и криптографическую защиту канала передачи данных.Профилометр продемонстрировала столичная компания "Активная фотоника". Благодаря прибору специалисты смогут комплексно изучать поверхность материалов при помощи рамановской спектроскопии, стилусной профилометрии и других методик.
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РИА Новости
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , экономика, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Экономика, Технологии
Гарбузов: компании Москвы показали разработки в микроэлектронике и фотонике
Гарбузов: столичные компании показали инновации в микроэлектронике и фотонике
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Московские компании, занимающиеся производством микроэлектронной и фотонной продукции, представили инновационные разработки на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, рассказал министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно развивает высокотехнологичную промышленность. Фотонная и микроэлектронная продукция имеет стратегическое значение для развития многих секторов: промышленности, информационных технологий, медицины, телекоммуникаций, транспортной инфраструктуры и других. Столичные компании, в том числе на базе межотраслевого кластера, создают прорывные решения, ставят на поток перспективные технологии и осваивают выпуск самой современной продукции", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Москва способствует прогрессу сфер микроэлектроники и фотоники. Столица создает предприятиям благоприятные условия для развития, также компании могут рассчитывать на поддержку. Так, у предприятий есть возможность привлечь льготный инвесткредит, а резиденты особой экономической зоны Москвы могут получить налоговые преференции.
Так, на выставке свою фотонную интегральную схему показал резидент ОЭЗ "Технополис Москва" "Московский центр фотоники". Изделие имеет большое количество оптически связанных компонентов.
Предприятие "Микрон" показало отечественную СИМ-карту. Изделие поддерживает российскую аутентификацию, электронную подпись и криптографическую защиту канала передачи данных.
Профилометр продемонстрировала столичная компания "Активная фотоника". Благодаря прибору специалисты смогут комплексно изучать поверхность материалов при помощи рамановской спектроскопии, стилусной профилометрии и других методик.