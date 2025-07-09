https://ria.ru/20250709/putin-2028093867.html

Эксперт оценил значимость визита Путина в Китай

Эксперт оценил значимость визита Путина в Китай - РИА Новости, 09.07.2025

Эксперт оценил значимость визита Путина в Китай

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай покажет мировому сообществу продолжающееся укрепление партнерства Москвы и Пекина, такое мнение высказал в интервью РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:04:00+03:00

2025-07-09T11:04:00+03:00

2025-07-09T11:04:00+03:00

китай

россия

москва

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Китай покажет мировому сообществу продолжающееся укрепление партнерства Москвы и Пекина, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев на международной промышленной выставке "Иннопром". Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября. "Я полагаю, что этот визит будет важен с точки зрения прошлого, потому что нам важно зафиксировать нашу общую победу над японским милитаризмом во Второй мировой войне, в которой Китай, конечно, сыграл важнейшую роль. Этот визит важен и с точки зрения настоящего, потому что мы должны показать всему миру, что Россия и Китай по-прежнему укрепляют свое партнерство. И, конечно, он относится к будущему, потому что сторонам нужно обсудить много различных вопросов, связанных с развитием взаимоотношений в экономической и политической сферах, обсудить вопросы мировой повестки", - сказал он. По словам эксперта, любые подробности двусторонних визитов на высшем уровне между Россией и Китаем приобретают символическое значение, поскольку это две сверхдержавы, которые демонстрируют уверенный рост сотрудничества во всех областях.

https://ria.ru/20250623/kitaj-2024722815.html

китай

россия

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китай, россия, москва, владимир путин